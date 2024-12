Christbaumloben im Allgäu endet mit Faustschlag

Eine Gruppe Jugendlicher ist im Allgäu ungebeten zum Christbaumloben in einem fremden Haus aufgetaucht und hat die Bewohnerin bei einem Streit verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kamen die fünf alkoholisierten Jugendlichen durch einen Garten in das Haus in Oberrieden (Landkreis Unterallgäu). Dort hätten sie gemäß dem vor allem in Schwaben verbreiteten, aber eigentlich auf Freiwilligkeit basierenden Brauch den Christbaum gelobt und dafür alkoholische Getränke gefordert.

Die Bewohnerin dachte laut Polizei jedoch nicht daran, dem nachzukommen, und forderte die Eindringlinge zum Gehen auf - woraufhin einer der Jugendlichen der Frau mit der Faust gegen den Kopf schlug. Als die Polizei zu dem Haus kam, waren die Jugendlichen demnach schon geflüchtet. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise, um die Beteiligten zu identifizieren.