Übergriffe und Machtmissbrauch? Vorwürfe gegen Till Lindemann von Rammstein

Werden bei Rammstein-Konzerten Fans für Sex mit dem Sänger Till Lindemann rekrutiert? Zahlreiche Frauen werfen ihm sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch vor.

Diese Band ist bekannt für harten Metal-Sound und Provokationen, für Bühnenspektakel mit Pyrotechnik. Aktuell tourt Rammstein durch Europa, vom 7. bis 11. Juni spielt die Gruppe im Münchner Olympiastadion. Jetzt aber steht ein Verdacht im Raum: Ein Dutzend Frauen erhebt Vorwürfe gegen Till Lindemann, den Sänger von Rammstein. In einer Recherche des NDR und der Süddeutschen Zeitung berichten sie, dass Leute aus dem Umfeld der Band sie gezielt ausgewählt und angesprochen hätten, um sie bei Konzerten hinter die Bühne zu Till Lindemann einzuladen. Die Begegnung mit dem Sänger, die sie erlebten, beschreiben die Frauen teilweise als übergriffig und gewaltvoll – zwei von ihnen berichten von mutmaßlichen sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten.

Die Irin Shelby Lynn hat mit ihren Aussagen die Berichterstattung ausgelöst: Drei Tage nach dem Start der Rammstein-Tour in Vilnius, Litauen, eröffnete Lynn am 25. Mai ein Konto auf Twitter. „Ich bin das Mädchen, das bei Rammstein unter Drogen gesetzt wurde“, schrieb sie in ihr Profil. In weiteren Posts schilderte Lynn den Fall, der sich bei einem Rammstein-Konzert mutmaßlich ereignet haben soll. Sie habe zur „Row Zero“ gehört, zu einer Gruppe von Frauen, die von Rammsteins Umfeld in eine exklusive Zone eingeladen wurden, dicht an der Bühne.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Eine Frau hat auf Twitter mit ihrer Schilderung alles ins Rollen gebracht

Vor dem Konzert habe Lindemann Tequila an die Frauen ausgeschenkt, berichtet Lynn, und in der Pause habe er sie hinter den Kulissen getroffen. Lynn sagt, sie habe Lindemann erklärt, dass sie keinen Sex mit ihm haben wolle. Der Sänger habe wütend reagiert und sei gegangen. Den Rest der Show und die Party danach habe sie wie benebelt erlebt, sagt die Irin. Später im Hotel habe sie Blutergüsse an ihrem Körper entdeckt, ohne sich erinnern zu können, wie sie entstanden seien. Auch in den folgenden Stunden habe sie sich stark benommen gefühlt, schließlich einen Arzt gerufen. Ein Drogentest habe nichts angezeigt. Lynn hat Anzeige erstattet, Vergewaltigungsvorwürfe erhebt sie nicht.

Doch nach Shelby Lynns Aussagen meldeten sich laut NDR und Süddeutsche ein Dutzend weitere Frauen, die von mutmaßlichen Fällen berichten. Menschen aus dem Rammstein-Umfeld hätten sie gezielt angesprochen, vor Ort bei Konzerten oder auf Instagram, und sie zu Showpartys eingeladen, die für Lindemann organisiert wurden. Im Vorfeld sollten sie Fotos von sich schicken oder wurden vor Ort abgelichtet. Eine Frau berichtet, man habe ihr deutlich gemacht, dass es den Zutritt zum Rammstein-Konzert und zur Party danach nur bei Interesse an Sex mit Lindemann gebe. Der 60-Jährige wolle außerdem nur sehr junge Frauen dabeihaben. Teilweise seien die Frauen nicht nach ihrem Alter gefragt worden, trotzdem haben man ihnen auf den Partys kostenlos Alkohol und illegale Drogen angeboten.

Ein System, das Till Lindemann Frauen zuführt

„Alle sprechen von einem System, das dafür sorgt, dass Till Lindemann von einem professionell organisierten Team Frauen zugeführt werden“, erklärt Daniel Drepper dem Bayerischen Rundfunk. Er ist Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und SZ. Mehrere der Frauen, mit denen Dreppers Team gesprochen hat, hätten ihre Schilderungen an Eides statt versichert, hätten als Belege Chatverläufe und Fotos vorzeigen können. Teilweise hätten auch Freunde dieser Frauen die Geschichten eidlich bestätigt.

Lesen Sie dazu auch

Zwei der Frauen berichten zudem von nicht einvernehmlichem beziehungsweise übergriffigem, gewaltvollem Sex mit Till Lindemann. Drepper erzählt vom mutmaßlichen Fall einer 21-Jährigen, die zu ihrem Schutz anonym bleibt, und die berichtet, nach einer Party Lindemanns besinnungslos auf einem Hotelbett gelegen zu haben: „Laut ihrer Erinnerung habe Lindemann auf ihr gelegen, als sie wieder zu sich gekommen sei, und habe sie gefragt, ob er aufhören solle – und dann sei sie wieder weg gewesen.“

In einem zweiten Fall berichtet eine Frau, im Jahr 2020 vor einem Konzert mit Lindemann Sex in einer Garderobe gehabt zu haben. Sie habe nicht ausdrücklich Nein gesagt, erklärt die Frau, die damals 22 Jahre alt war - sie habe sich aber "extrem unwohl" gefühlt, habe Schmerzen gehabt, sei verkrampft gewesen und habe geblutet. Sie beschreibt den Sex als gewaltvoll. Trotzdem habe Lindemann nicht aufgehört. Heute bezeichnet die Frau diesen Sex mit Lindemann als Übergriff, als Machtmissbrauch.

Laut SZ und NDR hätten Lindemann, die Band und ihr Management bislang die Fragen (Stand: Freitag, 2. Juni) nicht beantwortet. In einem Statement vom Sonntag auf Twitter streitet Rammstein die Vorwürfe allerdings ab. „Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt.“ Gleichzeitig gibt es eine Kampagne von Frauen, die sich hinter Lindemann und Rammstein stellten, die Band auf Youtube, Twitter und Instagram verteidigen. Auch deswegen haben sich die Frauen aus dem Bericht laut NDR und SZ dafür entschieden, anonym zu bleiben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Verlag Kiepenheuer & Witsch hat sich von Lindemann getrennt

Die Vorwürfe haben sich am Freitag ausgeweitet. Till Lindemann stand zuletzt 2020 stark in der öffentlichen Kritik. In seinem Band „100 Gedichte“ beschrieb er unter anderem den sexuellen Übergriff auf eine bewusstlose Frau, aus Sicht des Täters. Viele in der Kulturbranche verteidigten ihn, sprachen davon, dass hier ein „lyrisches Ich“ spreche, dass es sich um eine erfundene Situation handle.

Nun äußerte sich der Verlag Kiepenheuer & Witsch, der diesen Band publiziert hat, am Freitag zu den neuen Vorwürfen: „Mit Erschütterung haben wir in den letzten Tagen öffentlich gewordene Vorwürfe gegen Till Lindemann zur Kenntnis genommen“, heißt es in einer Stellungnahme der Verlegerin Kerstin Gleba. „Im Zuge der aktuellen Berichterstattung haben wir Kenntnis erlangt von einem Porno-Video, in dem Till Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert.“ In diesem Video spiele auch Lindemanns Buch „In stillen Nächten“ von 2013 eine Rolle, das bei Kiepenheuer & Witsch erschien. „Wir werten dies als groben Vertrauensbruch und als rücksichtslosen Akt gegenüber den von uns als Verlag vertretenen Werten.“

Weiter erklärt Gleba: „Wir verteidigen aus voller Überzeugung die Freiheit der Kunst.“ Doch durch die „Frauen demütigenden Handlungen Till Lindemanns“ im besagten Porno und die gezielte Verwendung des Buchs in dem Video „wird die von uns so eisern verteidigte Trennung zwischen dem ‚lyrischen Ich‘ und dem Autor/Künstler aber vom Autor selbst verhöhnt“. Lindemann überschreite damit eine für den Verlag unverrückbare Grenze im Umgang mit Frauen. „Wir haben uns daher entschieden, die Zusammenarbeit mit Till Lindemann mit sofortiger Wirkung zu beenden.“