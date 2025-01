Warum Merkel besser ist als Heidenreich: Denis Schecks Bestseller-Kritik

10 Bas Kast: Warum ich keinen Alkohol mehr trinke

Verzicht kann Gewinn bedeuten – von dieser Erkenntnis leben Fastenprediger seit Savonarolas Zeiten. Tatsächlich sprechen die wissenschaftlichen Erkenntnisse neuester Zeit, die Bas Kast hier zitiert, eine eindeutige Sprache: Alkohol ist und bleibt in jeder Dosierung ein Nervengift, das berühmte eine Glas Rotwein am Abend als lebensverlängernde Maßnahme leider nur eine schöne Mär. So ist Bas Kasts Buch Teil jener Aufklärung, die traurig macht. Aber Wein ist nicht nur Alkohol, sondern Kultur. Sehen wir also das Positive: Angesichts der bedauerlichen Knappheit von Egon-Müller-Trockenbeerenauslesen und Chateau Lafite enthält auch dieses Buch eine gute Nachricht. (C. Bertelsmann, 109 S., 20 €)