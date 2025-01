Sternsinger Walleshausen

24 Kinder und Jugendliche zogen als Sternsinger am 6. Januar 2025 durch Walleshausen und die dazugehörigen Ortsteile Wabern, Petzenhofen und Unfriedshausen. Die dabei gesammelten Spenden in Höhe von 4.307,22 € kommen Kindern auf der ganzen Welt getreu dem diesjährigen Motto der Sternsingeraktion: „Erhebt eure Stimme - Sternsingen für Kinderrechte“ zugute. Ein herzliches Vergelt‘s Gott allen Kindern und Jugendlichen, die sich an der Aktion beteiligt haben!

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.