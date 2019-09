26.09.2019

16-jähriger Iglinger stirbt bei Unfall

Ein weiterer Verkehrstoter am Mittwoch bei einem Unfall am Sommerkeller.

Der Fahrer eines Leichtkraftrades kollidiert mit einem PKW an der Kreuzung am Sommerkeller.

Von Thorsten Jordan

Am Mittwoch Abend gegen 20.55 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der Landsberger Straße nach Igling unterwegs. An der Kreuzung am Sommerkeller nahm ihm ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Richtung Landsberg kommend beim Abbiegen die Vorfahrt. Dieser hatte wohl die Geschwindigkeit des Leichtkraftrades unterschätzt. Die beiden stießen zusammen, dabei wurde der 16-Jährige einige Meter weit geschleudert und verstarb an der Unfallstelle. Der aus dem Raum Landsberg stammende Fahrer des Pkw erlitt einen Schock. Die Kreuzung war für mehrere Stunden gesperrt.

Themen folgen