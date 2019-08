vor 17 Min.

21-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Obermeitingen

Tödlicher Unfall in einem Müllentsorgungsbetrieb in Obermeitingen: Ein 21 Jahre alter Mann geriet unter eine Maschine und starb.

In einem Müllentsorgungsbetrieb in Obermeitingen hat sich am Dienstag gegen 16.50 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, führte ein 21 Jahre alter Mann Wartungsarbeiten an einer Müllpresse durch. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der junge Industriemechaniker in die Maschine und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort starb.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Die zuständige Berufsgenossenschaft wurde verständigt. (AZ)