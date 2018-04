vor 32 Min.

38-Jährige beim Joggen belästigt

Die Polizei sucht einen jungen Mann, der am Mittwoch in Thaining eine Joggerin verfolgt und belästigt hat.

Die Kriminalpolizei sucht einen jungen Mann, der die Joggerin in Thaining abends verfolgt hat. Die Frau wusste sich gegen den Angriff zu wehren.

Eine Joggerin ist am Dienstag in Thaining von einem bislang unbekannten Mann verfolgt und belästigt worden. Die Kriminalpolizei ist jetzt auf der Suche nach dem Mann und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr verfolgte der Mann die 38-Jährige Joggerin nördlich von Thaining über einen Feldweg in südliche Richtung, berichtet die Polizei. Der Weg führte über die Kreisstraße LL6 in östliche Richtung weiter auf einem Feldweg in südliche Richtung nach Thaining.

Sie zog ihm die Mütze vom Kopf

Als sich die Frau auf Höhe des Lagerplatzes eines Bauunternehmers schließlich umdrehte, um ihren Verfolger anzusehen, umklammerte dieser sie. Daraufhin setzte sich die sportliche Frau zur Wehr. Dabei gelang es ihr, dem Täter die hereingezogene Mütze vom Kopf zu ziehen. Der Unbekannte ergriff schließlich die Flucht und rannte in den Wald in nordwestliche Richtung.

Das Opfer kann den Flüchtigen wie folgt beschreiben: Männlich schlank, ca. 175 bis 185 Zentimeter groß, ca. 16 bis 20 Jahre alt, blonde Haare. Der junge Mann trug zum Zeitpunkt des Vorfalls dunkle Joggingkleidung.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, der zur Absuche des Waldgebietes zwischen Thaining und Hagenheim westlich der Kreisstraße LL6 eingesetzt wurde, verliefen bislang negativ.

Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-612-0 entgegen.