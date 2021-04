41-jährige Frau stirbt nach schwerem Unfall bei Pflugdorf

Auf der Kreuzung zwischen Issing und Lengenfeld stoßen zwei Autos frontal zusammen: Eine Frau ist tot, drei weitere Personen werden lebensgefährlich verletzt.

Beim bislang schwersten Verkehrsunfall in diesem Jahr im Landkreis Landsberg ist am Samstagnachmittag bei Pflugdorf eine 41-jährige Frau ums Leben gekommen, drei weitere Personen wurden lebensgefährlich verletzt in Krankenhäuser geflogen.

Wie es zu dem schrecklichen Unfall kam, ist bislang noch nicht abschließend geklärt, hieß es von der Polizei vor Ort. Der Unfall ereignete sich an der versetzten Kreuzung der Straße Thaining–Pflugdorf mit der Staatsstraße Landsberg– Weilheim bei Issing. Im Kreuzungsbereich stieß eine 59-jährige Autofahrerin aus Augsburg, die in Richtung Landsberg unterwegs war, frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Diesen steuerte ein 40-jähriger Mann aus Penzberg. Mit im Auto saßen seine 41-jährige Ehefrau und sein zwölfjähriger Sohn.

Daneben befanden sich unmittelbar vor dem Unfall drei weitere Fahrzeuge im Kreuzungsbereich: Ein Wagen stand auf der Linksabbiegerspur in Richtung Thaining, zwei weitere Autos wollten aus Richtung Thaining kommend in die Staatsstraße nach rechts beziehungsweise links abbiegen. Nach Zeugenaussagen sei das Auto, das in Richtung Süden fahren wollte, ein Stück weit in die Kreuzung eingefahren.

Drei Hubschrauber sind im Einsatz

Daraufhin sei die aus Richtung Issing kommende 59-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße nach links ausgewichen. In diesem Moment näherte sich der Wagen des 40-jährigen Penzbergers, der aus Richtung Landsberg kam. Der anschließende Aufprall war so massiv, dass die Ehefrau des Penzbergers so schwer verletzt wurde, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Die übrigen Insassen der beiden Autos wurden mit Hubschraubern in drei umliegende Kliniken geflogen, sie schwebten in Lebensgefahr, hieß es von der Polizei am Unfallort. Gegen Abend konnte die Polizei dann vermelden, dass der Ehemann und der Sohn der Verstorbenen inzwischen außer Lebensgefahr seien.

Neben den Rettungskräften waren auch die Feuerwehren aus Pflugdorf-Stadl und Thaining vor Ort. Die Kreuzung blieb bis in die Abendstunden gesperrt, weil ein Unfallgutachter und eine Staatsanwältin erwartet wurden.

Welche Rolle spielt das Auto, das nach links abbiegen wollte?

Über den Fahrer oder die Fahrerin des Autos, das laut Zeugenaussagen ein Stück in die Kreuzung eingefahren war, war zunächst nichts weiter bekannt. Er oder sie war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr da. Möglicherweise liege eine Unfallflucht vor, so die Polizei.

An den in den Unfall verwickelten Autos entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro. (ger)

