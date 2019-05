16:01 Uhr

66-jähriger Mann randaliert im Supermarkt

Ein älterer Herr flippt in zwei Schongauer Geschäften aus. Über sein Motiv kann die Polizei nur rätseln.

Von Dieter Schöndorfer

In Russland ist es alte Sitte, ausgetrunkene Wodkagläser an die Wand zu werfen. In unseren Breitengraden lösen solche Aktionen eher Befremden und Unverständnis aus – und sie sind durchaus strafbar, wie sich am Donnerstag in Schongau zeigte.

Ohne Vorankündigung einen Teller geworfen

Wie die Polizei berichtet, besuchte ein 66-jähriger Schongauer gegen 7 Uhr eine Bäckerei in der Münzstraße. Nachdem der Mann dort etwas gegessen hatte, schmiss er ohne Vorankündigung einen Porzellanteller gegen das Brotregal hinter der Theke. Anschließend verließ der Mann die Bäckerei zu Fuß, konnte von der benachrichtigten Polizei aber nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Wenig später im Supermarkt

Das sollte sich wenig später ändern. Kurz nach 8 Uhr, so die Polizei weiter, fiel der gleiche Mann in einem Discounter in der Bahnhofstraße auf. Dort warf er im Kassenbereich ein Tetrapack gegen die Wand, die durch den auslaufenden Saft großflächig beschmutzt wurde. Der Mann bezahlte dann seine Einkäufe, wurde aber vor dem Gebäude vom Filialleiter festgehalten und an eine Polizeistreife übergeben.

Gegen den Mann wurden zwei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem wurde ihm für beide Filialen ein Hausverbot erteilt. Eine schlüssige Erklärung, warum er die beiden Würfe getätigt hat, konnte er nicht abgeben.

