vor 19 Min.

750 Fahnen für den Frieden

Junge Menschen können mitgestalten

Welche Gedanken, Wünsche, Hoffnungen, Ängste und Sorgen werden mit Krieg und Frieden verbunden? Anlässlich des Kunstprojekts „Kunst hält Wache – 75 Jahre Frieden im eigenen Land“ in der Alten Wache im Frauenwald in Landsberg ruft der Künstler Franz Hartmann vor allem junge Menschen im Landkreis auf, insgesamt 750 Friedensfahnen zu gestalten.

Die Fahnen sollen vier Wochen vor der Kunstveranstaltung Anfang Mai in ganz Landsberg an geeigneten Orten gut sichtbar aufgehängt werden und auf das Projekt aufmerksam machen. Am Ende der Ausstellung wird der Künstler Franz Hartmann alle Fahnen zu einem Kunstobjekt verarbeiten, das dann dauerhaft an einem Ort zum Gedenken an 75 Jahre Frieden verbleiben soll.

Für die Aktion werden weiße Stofffahnen (75 mal 45 Zentimeter) und Textil-Marker zur Verfügung gestellt. „Interessierte junge Menschen können die Friedensfahnen ganz frei gestalten. Sie können zeichnen, malen, schreiben – alles ist erlaubt“, erläutert Hartmann, der auch künstlerischer Leiter des Projekts „Kunst hält Wache“ ist. Fotos der Fahnen können zudem unter #750Fahnen, #750FahnenfürdenFrieden, #KunsthältWache und #75JahreFrieden in den sozialen Medien gepostet werden. (lt)

Das Material können Interessierte ab sofort kostenlos bei Franz Hartmann per E-Mail ordern (leitung@kunst-haelt-wache.de). Die fertig gestalteten Fahnen müssen bis Ende März abgeliefert werden. Weitere Infos zum Projekt unter www.kunst-hält-wache.de oder auf Facebook und Insta-gram #kunsthältwache #75JahreFrieden

Themen folgen