vor 43 Min.

A96: Mobile Höhenkontrolle wird getestet

Damit Tunnelsperrungen Geschichte sein sollen – der Probebetrieb wird gestartet

Die Pendler auf der A96 kennen das Problem: Sie stehen vor den Tunneln Eching oder Etterschlag im Stau. Am Tunneleingang zeigen die Ampeln Rot. Ein überladener Lastwagen hat die Höhenkontrolle ausgelöst. Bis die Polizei eintrifft, müssen die Autofahrer warten und können sich darüber aufregen, dass sie zu spät zur Arbeit kommen oder darüber, wie oft sie vor den Tunneln stehen bleiben. Im Schnitt kommt das mindestens einmal in der Woche vor. Nun könnte sich die Situation auf der A96 entspannen.

Auf der Autobahn testet die Autobahndirektion Südbayern ab sofort mobile Höhenkontrollen. Pressesprecher Josef Seebacher sagt: „Auf Dauer ist die aktuelle Lage nicht zu ertragen, deshalb probieren wir etwas aus.“ An den Anschlussstellen Greifenberg in Richtung München sowie Wörthsee in Richtung Lindau und in Inning in beiden Fahrtrichtungen blinken LED-Anzeigen. Sie warnen Fahrer, deren Ladung höher als vier Meter ist. „So können die Spediteure rechtzeitig abfahren, um ihre Fahrzeuge zu überprüfen“, sagt Seebacher. Dadurch sollen zu hohe Lastwagen frühzeitig aus dem Verkehr genommen werden, um einen Rückstau vor den Tunneln zu vermeiden.

Heinz Angermeier, Hauptkommissar der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck, hat Zweifel an dem Projekt. „Ich hoffe, dass es nicht an der Mentalität der Autofahrer scheitert.“ Springt der Alarm in einem der Tunnel, Etterschlag oder Eching, an, fahren Angermeier und seine Kollegen raus. Der Hauptkommissar kritisiert die „Sorglosigkeit“ der Lastwagenfahrer. „Es sind oftmals herumflatternde Planen oder abstehende Metallstangen, die eine Höhenkontrolle auslösen.“ Eine solche Unachtsamkeit kann die Verkehrssünder bis zu 240 Euro Bußgeld kosten.

Hintergrund der Höhenkontrollen in Autobahntunneln waren laut Seebacher viele schwere Unfälle mit mehreren Toten um die Jahrtausendwende. „Entwickelt sich Rauch in einer der Betonröhren, hatten Menschen kaum Chancen, sich zu retten“, sagt der Pressesprecher. Deshalb habe man damals Sicherheitskonzepte für Verkehrstunnel entwickelt, die Fluchtwege verkürzt und Messgeräte eingebaut. Die Höhenkontrollen gehörten ebenfalls dazu. „Es ist auch eine Gefahr für den Verkehr, wenn ein Lastwagen einen Scheinwerfer an der Decke beschädigt und der auf die Straße fällt“, erklärt Seebacher.

Außerdem wolle die Autobahndirektion durch die Höhenkontrollen vermeiden, dass die Sicherheitstechnik beschädigt wird. „Das wäre der Supergau“, so Seebacher. Dann müsste ein Tunnel komplett gesperrt werden – bis zu einem halben Jahr. Denn die Bauteile hätten eine lange Lieferzeit. Ob die mobilen Höhenkontrollen dauerhaft eingesetzt werden, zeige sich in den kommenden Wochen. „Für uns stellt sich die Frage, ob die Fahrer die Anzeigen überhaupt richtig lesen“, erläutert Seebacher. Ein vergleichbares Projekt gebe es deutschlandweit nicht. Sollte ein Lkw alle Hinweise missachten und für eine Sperrung der Tunnel auf der A96 sorgen, werde auch eine Spur getestet, um die Pendler durchzulotsen. (juwü)

Themen Folgen