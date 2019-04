A96: Vollsperrung nach schwerem Unfall

Plus Welche Pläne ein Investor aus München mit dem Geltendorfer Bahnhof hat - im Interview verrät er sie. Allerdings hat die Deutsche Bahn noch ein Wörtchen mitzureden. Rücken dieses Jahr noch die Abrissbagger an?

Anzeige

Jetzt neu: So lernen Kinder spielend leicht Englisch

Mit dem "my little english puzzle book" von Fremdsprachenexpertin Tanja Hall kommen Kinder spielerisch mit der Sprache in Kontakt.