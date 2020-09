vor 19 Min.

A96: Zaun an Rastanlage in Landsberg wieder durchtrennt

Plus Am Parkplatz der A96-Raststätte Lechwiesen Süd in Landsberg gibt es weiterhin Ärger mit Lastwagenfahrern. Wie darauf reagiert wird.

Von Thomas Wunder

Das Katz-und-Maus-Spiel an der Autobahnrastanlage Lechwiesen Süd im Landsberger Westen geht weiter. Wie berichtet, zerstören dort Lastwagen- und Sprinterfahrer immer wieder den Wildschutzzaun und eine schmale Türe, um ein kleines Waldstück neben dem Parkplatz als Toilette und Mülleimer nutzen zu können. Nachdem sich Spaziergänger über Kot und Dreck beschwert hatten, reagierte die Autobahndirektion, doch die Sachbeschädigungen nehmen kein Ende. Jetzt soll ein stabilerer Zaun errichtet werden.

Die Türe mit einer Kette gesichert

Roland Immerz von der Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Kempten, hat sich der Sache bereits im Juni angenommen. Nachdem seine Mitarbeiter die Türe im Wildschutzzaun verschlossen hatten, wurde nur einige Tage später die durch einen Maschendraht verschlossene Tür mit einer Kombizange durchgetrennt. Danach wurde die Türe wieder verschlossen und mit einer Kette gesichert. Zudem brachte die Autobahndirektion in diesem Bereich des Parkplatzes Hinweisschilder auf die WC-Anlagen der Tank- und Rastanlage an. An der Türe selbst wurde in mehreren Sprachen ein Hinweis befestigt, dass die WC-Anlagen der Tank- und Rastanlage, die ganztägig geöffnet haben, zu benutzen seien. Doch auch diese Hinweise ignorierten einige der Fahrer.

Lastwagenfahrer durchtrennten den Draht erneut, um auf dem kürzesten Weg das Parkplatzgelände verlassen zu können. Die Fahrer hatten offenbar schnell mitbekommen, dass es an der Stelle, anders als auf den Hinweisschildern vermerkt, keine Überwachungskamera gibt. Danach wurde das Loch im Zaun von der Autobahndirektion wieder verschlossen und in Abständen kontrolliert. Mittlerweile ist der Zaun erneut beschädigt worden. Durch ein Loch im Zaun kann die Rastanlage wieder verlassen werden.

Ein stabilerer Zaun soll helfen

Wie Roland Immerz auf Nachfrage unserer Zeitung sagt, soll der bestehende Wildschutzzaun im Herbst durch einen stabileren Stabgitterzaun in Teilbereichen der Rastanlage Lechwiesen Süd ersetzt werden. „Insofern werden dann sicherlich auch die strafrechtlich relevanten Sachbeschädigungen der Vergangenheit angehören“, hofft er.

Für die Errichtung einer zusätzlichen, öffentlichen WC-Anlage seien aus heutiger Sicht nicht genügend Parkstände an der Rastanlage vorhanden. Die Autobahnmeisterei werde den Wildschutzzaun auch weiterhin auf Beschädigungen kontrollieren und die Reparaturen umgehend durchführen, bis der Stabgitterzaun realisiert sei.

