Ab jetzt will man am Papierbach in Landsberg hoch hinaus

Grundsteinlegung am Urbanen Leben am Papierbach mit (von links) Michael Ehret, Tom O'Malley, Oberbürgermeister Mathias Neuner, Landrat Thomas Eichinger und Stefan Klein

Der erste Kran steht inzwischen und der Grundstein ist seit Mittwochnachmittag gelegt. 2021 sollen die ersten Gebäude bezugsfertig sein. Was der Investor verspricht und welche Erwartungen die Politiker haben.

Von Gerald Modlinger

Ganz wie früher als Bauingenieur hat am Mittwochnachmittag Mathias Neuner wieder arbeiten dürfen. Bei der Grundsteinlegung für das neue Stadtviertel am Papierbach fiel dem Oberbürgermeister die Aufgabe zu, nicht nur die Metallkapsel zu verschließen, in die eine Tageszeitung, Münzen und eine von den am Bau beteiligten Akteuren unterschriebene Urkunde hineingelegt wurden. Anschließend mauerte er die Kapsel auch noch in den Grundstein in Form eines Betonwürfels ein.

Der betonierte Grundstein hängt über der Baugrube

Die Grundsteinlegung – acht Monate nach dem symbolischen Spatenstich – soll nun zeigen, das jetzt tatsächlich nach oben gebaut wird, erklärte Michael Ehret seitens der Investoren: „Ab jetzt geht es aufwärts, nachdem wir bis jetzt viel mit Altlasten, Abbruch und Grundwasser zu kämpfen hatten.“

So war es vor acht Monaten bei der Grundsteinlegung: Ehemalige Pflugfabrik: Jetzt geht’s los mit dem neuen Stadtviertel

Pünktlich zur Grundsteinlegung war auch der erste Kran aufgebaut, an dem der betonierte Grundsteinwürfel über einer Baugrube hing, bevor er vom Oberbürgermeister fertiggestellt im Boden versenkt wurde. Darüber wird in den nächsten Tagen der Boden der Energiezentrale betoniert werden. Ehret kündigte dabei ein „hoch innovatives Energiekonzept“ an, mit dem 73 Prozent des benötigten Energiebedarfs aus regenerativen Quellen geschöpft werden können. Ein Vorzeigeobjekt solle das Urbane Leben am Papierbach auch im Hinblick auf Verkehr und Mobilität sein, versprach Ehret.

Dass auf dem Gelände der früheren Pflugfabrik nicht nur Wohnungen, sondern auch soziale Infrastruktur entstehe, war den anwesenden Politikern wichtig zu betonen. Da hätten alle hohe Erwartungen, sagte Landrat Thomas Eichinger. Gleichsam als Nachbar (das Landratsamt schließt sich südlich an das Papierbach-Gelände an) verfolge er das Projekt jedenfalls mit großem Interesse.

Neuner: Ein Mehrwert nicht nur für die Bewohner

Oberbürgermeister Neuner bezeichnete die Grundsteinlegung als einen „Termin, auf den die ganze Stadt viele Jahre gewartet hat, denn an dieser sehr schönen Stelle ist uns viele Jahre eine Industriebrache im Weg umgegangen.“ Das neue Stadtviertel, war Neuner überzeugt, werde nicht nur den bis zu 1500 Menschen, die einmal hier wohnen werden, einen Mehrwert bringen, sondern der ganzen Stadt. Das ergebe sich nicht nur aus den dort entstehenden Räumen für Kultur, aus Hotel, Café, Restaurant und Supermarkt, sondern auch an den neuen Wegebeziehungen die sich durch das neue Viertel und dann über den neuen Lech-Übergang für Radfahrer und Fußgänger auftun.

Neuner wies auch noch einmal auf die Zielvorgabe hin, qualitätvoll zu bauen. „Jedes Gebäude hat einen Architektenwettbewerb durchlaufen, Sie können sich sicher sein, es wird ein schönes Stück Stadt werden.“ Es werde ein Privileg sein, am Papierbach zu wohnen, und zwar nicht nur für diejenigen, die sich ein luxuriöses Penthouse leisten können. Denn ein Drittel der Wohnfläche werden Sozialwohnungen für Personen sein, die niedrigere Einkommen haben.

2021 sollen die ersten Gebäude bezugsfertig sein

Nachdem der Grundstein im Untergrund versenkt worden war, gaben die Investoren für die Gäste einen kleinen Imbiss aus. Darunter befanden sich nicht nur Vertreter der Stadt, der am Bau beteiligten Firmen und der finanzierenden Banken, sondern auch einige künftige Wohnungseigentümer. Bis sie dort einziehen oder ihr Eigentum vermieten können, wird es noch ein wenig dauern. Der erste Bauabschnitt, so hieß es, werde 2021 bezugsfertig sein.

Und einen Gesamteindruck von dem neuen Stadtviertel wird man 2024 haben. Bis dahin soll das Urbane Leben am Papierbach vollendet sein. Am Ort der Grundsteinlegung im Süden des Baugeländes wird über der besagten Energiezentrale ein siebenstöckiger Kopfbau entstehen. An dessen Nordseite wird sich die Nachfolgebebauung des Karl-Schrem-Baus anschließen. Im Parterre sind zwei Gewerbeeinheiten vorgesehen, darüber Wohnungen.

