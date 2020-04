Abschied von der Politik: Ulla Kurz hat jetzt Zeit zum Malen

Plus Etliche altgediente Stadt- und Kreisräte hören Ende April auf. Das LT stellt sie vor. Ulla Kurz aus Landsberg war Tourismuschefin, Stadtführerin und stellvertretende Landrätin.

Nach 26 Jahren politischer Arbeit lässt es Ulla Kurz ruhiger angehen. Die 68-Jährige war zuletzt zweite Stellvertreterin von Landrat Thomas Eichinger. Zwar hatte sich die SPD-Politikerin erneut beworben, doch über 7000 Wählerstimmen haben nicht für einen Sitz im Kreistag gereicht. Jetzt blickt sie zurück. Warum ihr Pflegeeltern in besonderer Erinnerung bleiben.

Ulla Kurz sieht es gelassen: „So kann ich mehr Zeit mit meiner hochbetagten Mutter verbringen, die bei mir wohnt.“ Außerdem hofft sie, dass sie sich nun endlich wieder ihrem Hobby, der Malerei, widmen kann. Zwar gehört Kurz dem Berufsverband Bildender Künstler sowie der Künstlergilde Landsberg an, „aber einen Malstift habe ich aus Zeitgründen schon lange nicht mehr in der Hand gehabt“, sagt sie. Ob Öl, Pastellkreiden oder Aquarell – Kurz ist in vielen Maltechniken zu Hause und findet ihre Motive oft in der Natur rund um Landsberg. Früher, als sie die Malerei noch häufig betrieben hat, hat sie sogar Aktzeichnen in der Volkshochschule in Landsberg unterrichtet.

Vorstellung des neuen ADFC-Tourenprogramms im Jahr 2008 mit (von links) Landrat Walter Eichner, Ulla Kurz, Ursula Schaller-Tietze, Bernd Peter und Christian Klein. Bild: Sibylle Seidl-Cesare

Ulla Kurz ist Landsbergern aus vielen Ämtern bekannt. Als Quereinsteigerin kam sie zum Tourismus und fand 1990 eine Anstellung im Kultur- und Tourismusbüro, dessen Leitung sie 1998 übernahm. Die gebürtige Landsbergerin kreierte viele Stadtführungen zusammen mit den Stadtführern. Besonders bekannt und beliebt sei die Wirtshausführung gewesen, erinnert sich Kurz. Auch die regelmäßigen Stadtführungen, die ohne Anmeldung besucht werden können, hat sie eingeführt; diese bestehen bis heute.

„Meine Arbeit im Tourismusbüro war sehr interessant, ich bin viel herumgekommen, war auf Messen in Belgien und in den Niederlanden und habe alle Orte an der Romantischen Straße kennengelernt“, so Kurz. Viel Freude habe ihr während ihrer Tätigkeit auch die Kultur bereitet – gern erinnert sie sich an die Rathauskonzerte, die früher zum Teil auch im Stadttheater stattfanden, das Poesiefestival oder die Oberbayerischen Kulturtage.

Den Tourismus an der Romantischen Straße zu fördern, war das Ziel der AG Romantische Straße, wo Ulla Kurz im Aufsichtsrat über die Jahre viel für Landsberg habe bewegen können. Durch ihre Fürsprache kamen Fernseh- und Radioteams sowie Reisejournalisten in den Ort. Auch als Geschäftsführerin des Tourismusverbands Ammersee-Lech stand die Ankurbelung des Tourismus im Zentrum ihrer Arbeit. Vorsitzender war der damalige Landrat Walter Eichner. „Eichner war sehr engagiert, und wir haben zusammen viel bewegt.“ Sehr beliebt waren beispielsweise die Fahrten zu den Vermietern im Landkreis, zu denen die Presse eingeladen war. „Die Vermieter wurden interviewt, die Zimmer besichtigt und anschließend ging man zum Essen. Das war eine gute Werbung für die Vermieter“, so Kurz.

Ulla Kurz 2017 vor dem letzten Flug einer Transall von Penzing aus mit Landrätin Andrea Jochner-Weiß aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Bild: Thorsten Jordan

„Politisch“ wurde Ulla Kurz 1994, als sie ihre Ziele in der SPD fand und dort Mitglied wurde. 1996 wurde sie in den Kreistag gewählt. „Mein erster Antrag plädierte für die Einführung von Kulturförderpreisen für junge Künstler“, erinnert sich Kurz und freut sich, dass bis heute viele junge Menschen damit ausgezeichnet werden konnten. Vor allem die Themen Kultur und Inklusion lagen Kurz am Herzen. In besonderer Erinnerung werden ihr stets die engagierten Familien bleiben, die Pflegekinder, darunter auch Kinder mit Behinderung, aufnahmen. 2014 wurde Kurz von ihrer Partei als Stellvertreterin des Landrats vorgeschlagen und auch gewählt. Und wieder lernte sie eine neue Dimension in der Politik kennen. „Ich habe viele neue Einblicke vor allem in die Vereine und Organisationen im Landkreis gewonnen“, sagt die 68-Jährige. Dass die SPD erneut Sitze im Kreistag verloren hat, bedauert sie sehr, bricht jedoch eine Lanze für die Kompetenz der künftigen SPD-Kreisräte: „Sie werden viel erreichen.“