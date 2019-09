vor 35 Min.

Alte B17: Gibt es bald zwei Kreisverkehre?

Auf der alten Bundesstraße herrscht weiterhin viel Verkehr. Im Kauferinger Süden könnte ein Kreisverkehr entstehen, für Landsberg wird über eine besondere Variante nachgedacht.

Von Stephanie Millonig

„Auf der B17 alt ist nach wie vor viel los“, sagt Johannes Ried vom Tiefbauamt des Landratsamts. Was Ried als B17 alt bezeichnet, ist seit der Einweihung der neuen Bundesstraße vor zehn Jahren zur Kreisstraße LL20 umgewidmet. Und damit sind seit zehn Jahren Ried und seine Mitarbeiter für das rund zwölf Kilometer lange Stück der alten B17 zuständig – von der Anschlussstelle Hurlach bis zu der Stelle südlich von Friedheim, an der die neue Bundesstraße an die ursprüngliche Trasse gen Süden anschließt. Heute vor zehn Jahren wurde die neue B17 wurde den Verkehr freigegeben.

Ried geht davon aus, dass statt der ursprünglich 30.000 Fahrzeuge, die auf der alten B17 von Kaufering nach Landsberg und umgekehrt unterwegs waren, jetzt rund 20.000 Fahrzeuge unterwegs sind. Denn die LL20/Augsburger Straße sei ja weiterhin die Hauptverbindung zwischen Landsberg und Kaufering. Genaue Zahlen hat die Marktgemeinde Kaufering 2017 erhoben: Rund 22.000 Fahrzeuge fahren täglich auf der Augsburger Straße südlich der Viktor-Frankl-Straße. Noch ist offen, wie sich die Anbindung Viktor-Frankl-Straße/Augsburger Straße am südlichen Ortsausgang von Kaufering entwickeln wird.

Mit der Brücke über die Bahnlinie wurde diese Westanbindung der B17 für viele Autofahrer attraktiv: Statt früher 5200 sind laut Zählung von 2017 jetzt 7700 Fahrzeuge dort unterwegs. Und der Einmündungsbereich in die Augsburger Straße ist ein Unfallschwerpunkt. Seit Längerem wird ein Kreisverkehr diskutiert. Momentan gebe es keine Variante, die durchführbar und genehmigungsfähig sei, sagt Johannes Ried.

Durch Kaufering fahren immer noch viele Autofahrer durch

Kauferings Zweite Bürgermeisterin Gabriele Triebel schildert die Problematik für Kaufering: Autofahrer aus dem Landsberger Norden, die im Gewerbegebiet einkauften oder arbeiteten, „die fahren nicht auf die A96 und dann auf die B17 neu, sondern über die Augsburger Straße und durch Kaufering zur Anschlussstelle Hurlach“. Über den Kreisverkehr nördlich von Kaufering habe man schon versucht, den Verkehr abzubremsen und die Attraktivität zu stoppen. Ein Rückbau der ehemaligen Bundesstraße im Ort ist laut Triebel nur bedingt möglich, da die Lärmschutzwände bleiben werden.

Umgestaltet werden könnten aber die Kreuzungsbereiche. Der diskutierte Kreisverkehr im Süden der Gemeinde soll den Verkehr, der über die Augsburger Straße aus Landsberg kommt, über die Viktor-Frankl-Straße nach Westen Richtung B17 zu lotsen. Für Triebel ist wichtig, dass auch der Radverkehr beachtet wird: Es gibt auf beiden Seiten der Augsburger Straße von Landsberg her Radwege.

In Landsberg wird die Fahrbahn teilweise verengt

Auch im benachbarten Landsberg will man den Verkehr auf der alten B17 verlangsamen. Sobald es Bauprojekte gebe, die in den Straßenquerschnitt eingriffen, werde die Straße von 8 auf 6,50 Meter verengt, berichtet der Pressesprecher der Stadt, Andreas Létang. Er verweist auf den Bereich in Höhe der Johann-Arnold-Straße, wo dies schon geschehen ist. In Landsberg wird aber auch ein großes Projekt an der alten B17 diskutiert: ein unterirdischer Kreisverkehr an der Einmündung der Holzhauser Straße in den Hindenburgring. Der Bauausschuss beschäftigt sich in der kommenden Sitzung mit dem Thema, eine Machbarkeitsstudie soll für diesen Kreisverkehr in Auftrag gegeben werden.

Wie hat sich der Verkehr in Landsberg seit der Eröffnung der B17 neu entwickelt? Létang berichtet, dass auf der Augsburger Straße rund 20.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs sind, am Hindenburgring je nach Abschnitt 10.000 bis 19.000 und in der Schongauer Straße seien es dann um die 10.000 Fahrzeuge. Verändert hätten sich die Lkw-Ströme durch die neue Anbindung des Gewerbeparks Frauenwald an die B17 neu über die Anschlussstelle Igling.

Lesen Sie auch den Kommentar: Die neue B17 ist eine Wachstumsachse

Themen Folgen