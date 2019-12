Altstadt: An der Brudergasse darf weitergebaut werden

Plus Die nicht genehmigten Änderungen werden mit Ausnahme der bereits errichteten Dachfenster erlaubt. Was mit ihnen passiert?

Kurz vor Weihnachten hat jetzt die Diskussion um die Planänderungen an dem Wohnbauprojekt Vorderer Anger 213/Brudergasse in der jüngsten Stadtratssitzung noch eine gute Wendung genommen.

Neue Gespräche brachten einen Kompromiss

Vor einer Woche war im Bauausschuss eine Tekturplanung vorgelegen, die darstellte, welche Abweichungen vom genehmigten Bauplan bei Bau und Ausbau der dortigen 18 Wohnungen vorgenommen wurden. Vieles war dabei unstrittig, als eigentlich nichtgenehmigungsfähig wurden dagegen sieben Dachflächenfenster am denkmalgeschützten Gebäude Vorderer Anger 213 beurteilt. Denn diese erlaube die seit 2006 geltende Altstadtsatzung nicht. Deshalb wurde auch in der Bauausschusssitzung erst einmal keine Entscheidung zu dem Tekturantrag getroffen.

Keine erneute Diskussion im Bauausschuss

In der Zwischenzeit gab es ein Gespräch zwischen Oberbürgermeister Mathias Neuner und Vertretern der VR-Bank Landsberg-Ammersee, die das Wohnbauprojekt für die Käufer der 18 Wohnungen fertigstellen will, nachdem der früher dort tätige Bauträger Insolvenzantrag gestellt hatte. Man sei dabei übereingekommen, die bereits errichteten Dachflächenfenster nicht in dem Tekturplan aufzunehmen, berichtete Neuner. Das bedeute, dass diese eigentlich zurückgebaut werden müssen. Mit allen anderen Änderungen signalisierte Neuner Einverständnis. Diese beziehen sich auf die Fassadengestaltung, die Raumaufteilung im Gebäude Vorderer Anger 213, eine nicht einsehbare Dachterrasse und Änderungen an den Gauben.

Der Stadtrat erklärte sein Einverständnis damit, dass der Oberbürgermeister die Baugenehmigung unterschreiben darf, ohne dass die Angelegenheit noch einmal im Bauausschuss behandelt wird.