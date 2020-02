Am Ärztehaus in Rott soll es Mitte Mai losgehen

Plus Das alte Schulgebäude in Rott wird um- und neugebaut. Der Zeitplan steht.

Ärztehausneubau, Apothekenanbau und Umbau des alten Schulgebäudes: Direkt im Dorfzentrum von Rott soll heuer der große Um- und Neubau erfolgen. Jetzt steht fest, wann mit den ersten Arbeiten begonnen werden kann. Für zwei Gewerke und die Baumeisterarbeiten muss die Gemeinde mehr Geld ausgeben, als ursprünglich geplant.

Wie Zweiter Bürgermeister Fritz Schneider, der die jüngste Sitzung des Gemeinderats leitete, sagte, wird voraussichtlich Mitte März mit den Abbrucharbeiten des „Aquarium“ genannten Gebäudes begonnen. Dort soll das Ärztehaus entstehen. Danach erfolgt der Aushub, Baubeginn wird Mitte Mai sein. „Unser Ziel ist es, dass heuer noch das Dach aufgesetzt wird, sodass der Bau trocken ist.“

Weitere Preissteigerungen sind möglich

Der Gemeinderat hat nun die Aufträge für Baumeisterarbeiten, Baugrubenverbau und Fundament- unterfangung vergeben. Zum Wunschtermin konnte keine Firma gefunden werden, überhaupt gingen auf die Ausschreibungen nur wenige Angebote ein, und diese lagen preislich höher als vom beauftragten Ingenieurbüro geschätzt. 22 Prozent mehr muss die Gemeinde bei den Gewerken Verbau und Unterfangungen (gesamt 165.000 Euro) berappen sowie ein Plus von zwölf Prozent bei den Baumeisterarbeiten hinnehmen. Diese liegen bei knapp 700.000 Euro. Wie Robert Schenk vom Ingenieurbüro Schenk und Lang sagte, seien die Preissteigerungen der Marktsituation geschuldet. Er hält weitere Preissteigerungen für wahrscheinlich.

Das alte Schulhaus erhält einen Aufzug

Unterfangen werden muss das alte Schulhaus aus Sicherheitsgründen, da es mit einem Aufzug ausgestattet werden wird. Momentan gründe das Gebäude lediglich frostsicher, so Schenk, der vor der Ausschreibung ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben hatte. Statische Sicherungen in Form von Stahlträgern seien zudem bei der Decke des „Klassenzimmers“ des alten Schulgebäudes notwendig, das die Sparkasse beherbergt. Die Decke sei für die neuen Anforderungen nicht ausreichend tragfähig, so Schenk.

Genau festgelegt ist die Nutzung der oberen Räume zwar noch nicht, jedoch erwägt die Gemeinde, dass dort Praxisräume entstehen könnten. An dem Haus mit der Sonnenuhr werden von außen zwei Stahlträger mit einer Länge von etwa elf Metern durchgeschoben, die die Deckenbalken unterstützen sollen. Wie Schenk informierte, werden zudem zahlreiche Durchbrüche in Richtung Apotheke und Ärztehaus ausgeführt werden.

