Am Landsberger Bayertor sind erneut Graffiti-Schmierer am Werk

Unter anderem an diesen beiden Verteilerkästen unweit des Bayertors finden sich die Graffiti.

Rund um das Bayertor in Landsberg sind Graffiti aufgesprüht worden. Das ist nicht das erste Mal in diesem Monat.

Von Thomas Wunder

In der Zeit vom 12. bis 19. März sind das Bayertor selbst, die dortige Bushaltestelle, ein Schaukasten mit einem Stadtplan, das Brückenfundament der Fußgängerbrücke über die Neue Bergstraße sowie zwei Verteilerkästen in der Nähe des Bayertors mit Farbe besprüht worden. Überwiegend handelte es sich um die Schriftzüge „1860“ in den Farben Weiß und Blau, teilt die Landsberger Polizei mit. Die Graffiti beziehen sich wohl auf den Fußballverein TSV 1860 München.

Bild: Thorsten Jordan

Bereits Anfang März hatten Unbekannte den Durchgang des Bayertors mit Graffiti besprüht. Damals war die Aufschrift „1UP187“ auf der Südseite des Tordurchgangs zu lesen. In den USA greifen Gangs die Zahlenkombination „187“ auf und verwenden sie als Drohung, einen Mord zu verüben.

Hinweise zum aktuellen Fall an die Landsberger Polizei unter Telefon 08191/932-0.

