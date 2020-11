vor 49 Min.

Ammersee: Wie holt man Mikroplastik aus dem Wasser?

Plus Der Breitbrunner Sebastian Porkert testet in der Kläranlage Ammersee in Eching eine neue Technologie. Was sein noch junges Unternehmen mit der Bachforelle zu tun hat.

Von Frauke Vangierdegom

Seit etwa vier Wochen „fischt“ ein Hydrozyklon, der auf einem Anhänger montiert ist, Mikroplastik aus den Abwässern der Kläranlage Ammersee in Eching. Dort werden täglich bis zu 10.000 Kubikmeter Abwasser gereinigt. Doch nicht jeder Kubikmeter passiert die neuartige Technik. Denn hier wird ein Pilotprojekt veranstaltet.

Durch eine patentierte Reinigungsanlage des noch jungen Unternehmens Ecofario, das der promovierte Breitbrunner Ingenieur Sebastian Porkert mitbegründet hat, fließen erst einmal „nur“ rund 250 Kubikmeter Abwasser. Man befindet sich noch in einem Pilotprojekt, daher kann derzeit auch niemand sagen, wie viel Mikroplastik in der Versuchsanlage aus dem Wasser entfernt wird.

Der Ammersee ist verhältnismäßig stark mit Mikroplastik belastet

„Mikroplastik gibt es mittlerweile überall auf der Welt, und damit auch im Ammersee und in anderen heimischen Gewässern“, erklärt der 35-jährige Porkert dem Landsberger Tagblatt. Spätestens seit er vor einigen Jahren von einer Studie erfuhr, die belegt, dass der „Gardasee voll mit Plastik ist“, habe ihn die Thematik nicht mehr losgelassen.

Auch in Deutschland ist die Verschmutzung mit Mikroplastik Thema. Am Ammersee hatte eine Pilotstudie des Landesamts für Umwelt, die 2019 veröffentlicht worden war, dies belegt.

Damals war – wie berichtet – festgestellt worden, dass von vier Seen der Ammersee die höchsten Werte aufwies. Als Grund wird das große Einzugsgebiet der Ammer angenommen. „Jedes Jahr landen allein in Deutschlands Gewässern rund 330.000 Tonnen Mikroplastik“, erklärt Porkert. Vor allem gelange dieser Schadstoff über Waschmaschinen, Reifenabrieb oder die Industrie ins Abwasser.

Nachts kam Sebastian Porkert die zündende Idee

Diese enorme Zahl (immerhin sind das rund vier Kilogramm Plastik pro Kopf) habe ihn nicht mehr losgelassen und eines Nachts habe er die zündende Idee gehabt, einen Hydrozyklon zu bauen, mit dem dieses Mikroplastik aus dem Wasser entfernt werden kann. Denn „herkömmliche“ Techniken wie Filteranlagen hält Porkert für nicht optimal. „Filter verstopfen, müssen entweder mit Chemie oder Spülsequenzen gereinigt werden und verbrauchen damit zusätzliche Energie und sind somit wirtschaftlich unattraktiv.“

Ein Hydrozyklon hingegen komme ohne all das aus, denn er mache sich die Fliehkraft zunutze, erklärt Porkert. Er muss es wissen, denn er hat Papiertechnik in München studiert und ist promovierter Verfahrenstechniker im Bereich Papiererzeugung.

Es wirkt die 1500-fache Erdanziehungskraft

Zusammen mit Adrian Scholl – wie Porkert Geschäftsführer bei Ecofario –, Stefan Tomme und Robert Krapez machte sich der zweifache Familienvater ans Werk. Entstanden ist eine Apparatur, die Wasser mit hohem Druck in eine spiralförmige Anlage pumpt. „Die Kraft, die auf das Wasser wirkt, beträgt etwa das 1500-fache der Erdanziehungskraft“, erklärt Porkert. Das bedeutet, dass ein Gramm Wasser einem Gewicht von einem Kilogramm entspricht, und so das etwas leichtere Mikroplastik ins Innere des Zyklons gedrückt wird. So kann das Wasser von den Mikroplastikteilchen gereinigt werden. Positiver Nebeneffekt dabei sei im Übrigen, dass auf diese Art auch Medikamentenreste aus dem Wasser entfernt werden können, da das Mikroplastik diese wie ein Magnet an sich bindet.

Über den Mikroplastik-Versuch freuen sich auch (von links) Manfred Schmid, Vorstand der Ammerseewerke, Siegfried Luge, Verwaltungsratsvorsitzender der Ammerseewerke, sowie Maximilian Bleimaier, Vorstand der AWA-Ammersee.

Jetzt steht die Anlage in Eching, quasi als vierte Reinigungsstufe für das dort ankommende Abwasser. Die Kläranlage wird von den Ammerseewerken und den Ammersee Wasser- und Abwasserbetrieben (AWA) gemeinsam betrieben. Abwässer von rund 90 000 Haushalten zwischen Schöffelding, Wielenbach und Wörthsee kommen hier zusammen. Würden Porkert und seine Mitstreiter das gesamte Abwasser der Kläranlage in Eching von Mikroplastik befreien wollen, müssten rund 65 der Hydrozyklone zusammengeschaltet werden.

Der Versuch in Eching läuft voraussichtlich bis Mitte Dezember

Über AWA-Vorstand Maximilian Bleimaier war der Kontakt zustande gekommen, denn, so erläutert Porkert, er und Bleimaier sind beide in Buch aufgewachsen. Voraussichtlich bis Mitte Dezember wird der Hydrozyklon, der auf einem Anhänger montiert und damit mobil ist, in Eching in Betrieb sein. Dann, so hoffen Sebastian Porkert und seine Mitstreiter, werde man genügend Erkenntnisse gesammelt haben, um die Reinigungsanlage in entsprechender Größe bauen und an Kläranlagen verkaufen zu können.

Manfred Schmid, der Vorstand der Ammerseewerke, ist stolz darauf, dass die Kläranlage in Eching die erste ist, in der diese innovative Technik getestet wird. „Wir wollen die Ergebnisse des Pilotbetriebs in Ruhe auswerten und dann zusammen mit der AWA Überlegungen hinsichtlich einer Inbetriebnahme anstellen“, so Schmid.

So erklärt sich der Firmenname

Seit 2013 forscht das Ecofario-Team am Hydrozyklon, 2018 wurde die GmbH gegründet und in diesem Jahr wurde das junge Unternehmen zu Deutschlands nachhaltigstem Start-up gekürt.

Sebastian Porkert erläutert, woher der Name des Unternehmens kommt: „Ecofario setzt sich zusammen aus Eco, also Ökosystem und Fario. Die Salmo Trutta Fario ist die Bachforelle, eine der wichtigsten Fische zur Anzeige unserer Wassergüte.“

