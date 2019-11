30.11.2019

Arbeitslose: Quote unter zwei Prozent

Im November blüht der Arbeitsmarkt auf

Zum ersten Mal in diesem Jahr ist im Landkreis Landsberg die Arbeitslosenquote auf unter zwei Prozent gefallen. Die November-Statistik der Agentur für Arbeit in Weilheim weist 1,9 Prozent aus. Das ist nicht nur der beste Wert in diesem Jahr, sondern auch der aktuell beste Wert innerhalb der fünf Landkreise, die zum Agenturbezirk Weilheim gehören.

1284 Personen waren im Landkreis zum Stichtag arbeitslos gemeldet, 13 weniger als im Oktober und 31 weniger als im November 2018, als die Quote bei zwei Prozent lag. Ebenso rückläufig war jedoch auch die Zahl der offenen Stellen, die sich seit Oktober um 41 auf 1058 verringerte und auch unter den im November 2018 gemeldeten 1111 offenen Stellen liegt.

Im gesamten Agenturbezirk Weilheim blieb die Arbeitslosenquote bei 2,2 Prozent. Dass der positive Trend wie er in den Landkreisen Landsberg, Fürstenfeldbruck und Starnberg zu beobachten war, nicht auf die Gesamtbilanz durchschlägt und leicht gestiegen ist, habe saisonale Ursachen. Diese beträfen vor allem den Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Dort verloren etliche Beschäftigte in der Gastronomie- und Tourismusbranche jahreszeitlich bedingt ihre Arbeitsstellen, beschreibt Michael Schankweiler, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, den regionalen Arbeitsmarkt im November. (ger)

