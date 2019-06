11:03 Uhr

Architektouren: Das steile Haus von Pitzling kann besichtigt werden

Bei der diesjährigen Architekten-Leistungsschau können im Landkreis zwei Objekte besichtigt werden. Eines davon ist das Haus der Malerin Gabriele Lockstaedt.

Von Silke Feltes

Kunst entsteht in der Einsamkeit. Kunst ist ein vielschichtiger Prozess. Es gärt in der Künstlerseele, es arbeitet im Künstlergehirn, auch wenn der Körper spazieren geht oder im Garten werkelt. Und plötzlich ruckeln sich die Dinge im Kopf von Gabriele Lockstaedt so zurecht, dass sie in ihr großzügiges Atelier stürmt und zu malen beginnt. „Ich bin kein Gruppenmensch, eher ein ziemlicher Einzelgänger“, sagt die vielfach ausgezeichnete Künstlerin. Also hat sie sich vor vier Jahren einen Platz und ein Haus geschaffen, in dem sie alleine mit ihrem Hund leben und arbeiten kann. Am morgigen Samstag führt sie im Rahmen der alljährlichen Architektouren, veranstaltet von der Bayerischen Architektenkammer, durch ihr „Wohlfühlhaus“ in Pitzling.

Ein bisschen in Landsberg verliebt

Vierzig Jahre hat Gabriele Lockstaedt in München-Allach gelebt, „irgendwann, dass war mir immer klar, muss ich raus aufs Land.“ Als junge Frau war es genau umgekehrt, da wollte sie unbedingt schnell raus aus Schongau, rein in die große Stadt, an der Uni München Kunsterziehung für Realschule studieren. Danach begann ihre Künstlerkar-riere. Vor sieben, acht Jahren, so erinnert sie sich, habe sie eines ihrer Bilder für die Kartei der Not gespendet, Sandra Lutzenberger und Thorsten Jordan seien eigens nach München gekommen und sie sei wiederum im Gegenzug zur Versteigerung nach Landsberg gefahren. „Und ehrlich, obwohl ich aus der Gegend komme, kannte ich Landsberg nicht.“ Sie habe sich dann gleich „ein bisschen verliebt“, erzählt sie, „so ein zauberhaftes Städtchen, wie ein kleines Stück Süden“ und fing umgehend an, nach einem Grundstück zwischen Ammersee und Landsberg zu suchen.

Das Grundstück in Pitzling stand gute acht Jahre im Internet, keiner wollte es haben, auch Lokstaedt hatte zunächst abgesagt. Der Grund: eine extreme Steillage mit 35 Grad Neigung am Lechhang. Befreundete Bauleiter hätten sogar gewarnt, lass bloß die Finger davon, wenn der Hang abrutscht, bist du ganz schnell in der Privatinsolvenz. Doch gemeinsam mit ihrem Architekten Christian Goldbach (aus der Münchner Architektengemeinschaft Leupold Brown Goldbach) und „einem in ungewöhnlichen Lagen geübten Betonbauer“ (Anton Seidenberger Bauunternehmung, Eching) habe man nach vielen Überlegungen eine gute Lösung gefunden.

Gebaut wie in Venedig

Das Haus ist jetzt „gebaut wie in Venedig“, es steht quasi auf 16 Betonröhren („Brunnenpfeilern“), die in verschiedenen Längen vorsichtig in den Boden gelassen wurden, Fachbegriff: Brunnenschachtgründung. So kann das Wasser aus den Quellen des Lechhangs ungehindert zwischen den Säulen ablaufen und das Haus steht stabil auf einer Betonplatte, die auf die Säulen gesetzt wurde. Das Architekturmagazin Cube nennt Lockstaedts Haus am Hang eine „statische Meisterleistung.“ (Statiker war Wolf Eglinger vom Ingenieurbüro Statoplan, München)

Im Oktober 2014 begannen die Bauarbeiten, den folgenden Herbst ist Gabriele Lockstaedt eingezogen. Was zunächst monolithisch gedacht war, erhielt nach und nach Balkone auf zwei Ebenen, die „wie ein altes Bauernhaus überdacht sind“. Den gesamten oberen Ausbau (in Holzständerbauweise) hat Holzbau Fichtl aus Hechenwang übernommen.

Sensationeller Blick

Oben der Wohnbereich mit einem sensationellen Blick über Pitzling und die Lechauen bis zum Lech, „der Berglick ist mittlerweile von Bäumen verdeckt.“ Alles um das Haus herum ist Grün, „fast wie ein kleiner Dschungel“ mit ein paar bunten Rosen- und Blumenflecken. Dieses viele Grün hat Gabriele Lockstaedt dann auch dazu inspiriert, erstmalig mit dieser Farbe zu experimentieren und die sie umgebende Natur zu malen.

Den Garten hat die 62-Jährige selbst gestaltet und angelegt. „Die Erde wurde mit dem Lastwagen oben abgeladen und ich habe alles schubkarrenweise runter gekarrt.“ Wer die Schräglage am Samstag besichtigen sollte, kann sich annähernd vorstellen, was das für eine Arbeit war.

Fenster bis zum Boden

Nebenan, etwas versetzt von der Wohnebene, befindet sich ein eigenes Gästeapartment, klein, aber fein. Über die Betontreppe mit einem Sichtfenster nach unten, gelangt man dann in die heiligen Hallen, in das Atelier, wo die Künstlerin genügend Platz für ihre großformatigen Werke hat. Überall Fenster bis zum Boden, ein kleiner Balkon mit Schachbrett führt in den Garten mit Grilllaube hinaus.

Herzlich und herzerfrischend offen führt Gabriele Lockstaedt durch ihr Anwesen - überall dezent Kunstwerke befreundeter Künstler sowie ihres verstorbenen Ehemannes - bis man schließlich auf dem oberen Balkon (der zwei ganze Hausseiten entlang verläuft) sitzt und den Blick in die Weite genießen kann. Dieser besondere Hausbau hat sicherlich - zumal für eine alleinstehende Frau - viel Mut, Klarheit und Fachkompetenz erfordert. Es hat sich gelohnt: Gariele Lockstaedts Traum vom Landleben hat sich definitiv erfüllt.

Besichtigt werden kann das Haus in der Pöringer Straße 1a in Pitzling am Samstag, 29. Juni, von 9 bis 12 Uhr. Das zweite Architektouren-Objekt im Landkreis ist die Schiffshütte des Augsburger Selerclubs in der Eduard-Thöny-Straße 26 in Utting. Geöffnet ist am Sonntag, 30. Juni, ab 18.45 Uhr.

