Asylunterkünfte: In der Iglinger Straße tut sich was

Plus Die Flüchtlingsunterkunft in Landsberg wird erneuert. Auch im Stadtrat geht es am Mittwoch wieder um dieses Thema.

Von Gerald Modlinger

Wird in der Iglinger Straße schon an der künftigen Container-Unterkunft für Asylbewerber gebaut, bevor dafür ein Ja des Stadtrats und eine Genehmigung vorliegen? Das haben sich aufmerksame Beobachter gefragt, als kürzlich zu sehen war, wie ein neues Obergeschoss aufgesetzt wurde. Ganz so ist es aber nicht: Mit den jetzigen Bautätigkeiten wird der Versicherungsschaden der Firma abgedeckt, welche die Container an den Landkreis vermietet hat, war dazu aus dem Landratsamt zu erfahren.

Bei einem Brand im vergangenen Winter war ein Teil der Unterkunft beschädigt worden. Bereits im Sommer war dazu angekündigt worden, dass in Kürze die durch das Feuer beschädigten Teile der Unterkunft erneuert werden sollen. Dies werde auch auf das Risiko hin geschehen, dass die Unterkunft zum Jahresende abgebaut werden müsste, sofern die beantragte Verlängerung der Genehmigung nicht erteilt würde. Ein Versprechen und ein Rechtsanspruch Die seit dem Brand nicht mehr bewohnte Containeranlage ist seit Längerem ein Politikum: Der Landsberger Stadtrat sieht sich an frühere Zusagen gegenüber der Nachbarschaft gebunden, denen zufolge die bis Jahresende befristete Baugenehmigung nicht mehr verlängert werden soll. Andererseits hat der Freistaat Bayern grundsätzlich ein Baurecht für eine solche Flüchtlingsunterkunft, wurde in der jüngsten Stadtratssitzung deutlich. Vor diesem Hintergrund fand vor wenigen Tagen zu diesem Thema auch ein Gespräch zwischen Regierungspräsidentin Maria Els, Landrat Thomas Eichinger und Oberbürgermeister Mathias Neuner statt. Einzelheiten zu Verlauf und Inhalt wurden danach nicht mitgeteilt: In einer gemeinsamen Erklärung hieß es lediglich: „Das Gespräch war sehr konstruktiv. Hierbei konnte eine Idee entwickelt werden, für die noch weitere Aspekte geprüft und geklärt werden müssen. Die Stadt Landsberg strebt an, die Thematik am 23. Oktober im Stadtrat zu behandeln.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Begründet wird das Festhalten am Standort Iglinger Straße damit, dass dem Landkreis seit einiger Zeit wieder Flüchtlinge zugewiesen werden. Derzeit sind es nach Angaben von Wolfgang Müller, dem Sprecher des Landratsamts, rund fünf bis zehn Personen pro Woche. Dabei handle es sich zumeist um Familien schwarzafrikanischer Herkunft. Lesen Sie hier mehr zum Brand im Dezember 2018: Nach Brand: Landsberger Asylunterkunft ist unbewohnbar

