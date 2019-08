vor 19 Min.

Auch die Grundschüler ziehen um

Von der Pössinger Straße geht es in die Schlossbergschule

Auch in der Grundschule an der Pössinger Straße werden Kisten gepackt. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, werden die Grundschüler bis zu den Herbstferien in der Schlossbergschule unterrichtet. Denn in der Grundschule an der Pössinger Straße müssen die Glasfassaden saniert werden.

Was zunächst als Baumaßnahme in zwei Abschnitten für die Sommerferien 2018 und 2019 geplant war, muss nun laut Pressemitteilung in einem Schwung durchgeführt werden. Das sei erforderlich, da 2018 kein wirtschaftliches Angebot bei der Ausschreibung der Arbeiten abgegeben worden sei. Da die Sanierung dringend sei, ließen sich die Maßnahmen auch nicht noch weiter aufschieben, teilt die Stadtverwaltung mit. Allerdings reiche die Zeit der Sommerferien nicht aus, die Bauarbeiten zum Abschluss zu bringen. So sei gemeinsam mit der Schulleiterin Heike Heck nach umsetzbaren Möglichkeiten gesucht.

Und die habe sich in der Schlossbergschule gefunden. Sie ist jetzt, nachdem die Mittelschüler ab dem neuen Schuljahr an der Mittelschule an der Fritz-Beck-Straße unterrichtet werden (LT berichtete), frei für andere Nutzungen. So können die Schüler der Grundschule in der Pössinger Straße bis zu den Herbstferien in die Räume der ehemaligen Schlossbergschule umziehen. Damit ließen sich die Arbeiten an der Grundschule in der Pössinger Straße zügig durchführen und die Kinder seien während des Unterrichts und in den Pausen nicht durch Lärm und Staub beeinträchtigt, heißt es seitens der Stadt. Die Lehrer und Eltern seien von der Schulleitung informiert worden. (lt)