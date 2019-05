vor 41 Min.

Auch die Landsberger UBV kündigt einen OB-Kandidaten an

Die Stadtverwaltung in der Landsberger Katharinenstraße.

Die Kommunalwahl 2020 wirft ihre Schatten voraus. Die CSU will Amtsinhaber Mathias Neuner ins Rennen schicken und nach den Grünen will auch die UBV das Landsberger Rathaus erobern.

Über 20 Vereinsmitglieder und Gäste konnte der Vorsitzende Wolfgang Neumeier bei der Mitgliederversammlung der Unabhängigen Bürger für Landsberg (UBV) begrüßen. Angekündigt wurde dabei, dass man zur Kommunalwahl im März 2020 nicht nur wieder eine Stadtratsliste aufstellen will. Im Herbst will die UBV auch einen Oberbürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach dem Tätigkeitsbericht des Vorstands und dem Kassenbericht gab es für UBV einiges zu feiern. Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl und Wolfgang Neumeier überreichten zunächst Ute und Klaus Nowak ein kleines Geschenk. Beide sind langjährige Mitglieder der UBV. Vor Kurzem erhielten sie die Silberne Bürgermedaille der Stadt für ihr außergewöhnliches Engagement für den Rock’n’Roll Club Jahn Landsberg. Zunächst waren sie als Tänzer aktiv, dann brachten sie sich als Trainer und Funktionäre über vier Jahrzehnte stark ein.

Stadtrat Christoph Jell hat für sein 20-jähriges kommunalpolitisches Engagement eine Urkunde von Innenminister Joachim Herrmann erhalten. Auf dieses politische Engagement blickte Doris Baumgartl zurück, bevor Wolfgang Neumeier auch ihm ein kleines Geschenk überreichte. (lt)

