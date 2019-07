vor 24 Min.

Auch ein Platzregen kann die Carmina Burana nicht stoppen

Eine kleine, aber hartnäckige Gewitterzelle stört die Aufführung der Carmina Burana auf dem Landsberger Hauptplatz. Nach dem starken Regen sorgen die Mitwirkenden für ein Spektakel.

Von Romi Löbhard

Es ist wie verhext: Hätte am Nachmittag jemand gesagt, die Aufführung der Carmina Burana wird ins Sportzentrum umgezogen, er wäre möglicherweise für verrückt erklärt worden. Viel zu schön präsentierte sich das Wetter am Mittwoch über Landsberg. Viel zu wunderbar las sich der Wetterbericht noch eineinhalb Stunden vor Beginn der Veranstaltung. Kurz vor 20 Uhr jedoch braute sich eine klitzekleine Gewitterzelle zusammen, die sich die Lechstadt als Ziel wählte.

Bis zu 300 Personen stehen auf der Bühne

Ruethenfestvereinsvorsitzender Tobias Wohlfahrt konnte noch die Zuhörermassen begrüßen. Ein Schlagwerkquintett eröffnete das Vorprogramm und als hätten Maria Ruf, Stefan und Godwin Schmid, Korbinian Fichtl und Fabian Löbhard mit Steve Reichs „Music for Pieces of Wood“ den Regen herbeigetrommelt, fielen erste Tropfen. Eisern spielte das Quintett den Rhythmus zu Ende, gleichzeitig deckten Bühnenhelfer bereits Instrumentarium und Technik ab. Es donnerte und ein ordentlicher Gewitterguss entlud sich. Im Nu waren sämtliche Unterstellmöglichkeiten besetzt, wer von Mitwirkenden und Zuhörern hatte schließlich mit dieser Wetterkapriole gerechnet und sich entsprechend ausgestattet gehabt.

Eine halbe Stunde später hatte nicht nur der Regen längst aufgehört. Auch Bühne und Podeste waren großteils vom Wasser befreit. Das Konzert konnte beginnen, vernünftigerweise gleich mit der Carmina Burana von Carl Orff, dem Hauptwerk des Abends. Die Kantate ist das weltweit am meisten gespielte Werk des bayerischen Komponisten. Die Abendklasse der Städtischen Sing- und Musikschule hat sie vor mehr als 30 Jahren unter der Leitung von Karl Zepnik erarbeitet und 1986 im Festspielhaus Waal erstmals aufgeführt. Längst ist die Carmina Burana in die Ruethenfestwoche integriert und hat sich zu einer der Hauptattraktionen des Rahmenprogramms entwickelt.

Es gibt immer wieder Szenenapplaus

Heuer wurde dem Publikum auf den seit Langem ausverkauften Tribünen und auf dem Platz rund um die Bühne die Fassung für Solisten, Chor, zwei Klaviere und Schlagwerk geboten. Unter der sicheren Gesamtleitung von Matthias Utz musizierten neben den bereits erwähnten Schlagzeugern, die Pianisten Marianne Lösch und Gerhard Abe-Graf, Marie-Sophie Pollak (Sopran), Magnus Dietrich (Tenor), Michael Kranebitter (Bariton) und ein Riesenchor mit bis zu 300 Mitgliedern. Für Letzteren hatten die Chöre der Städtischen Sing- und Musikschule, Landsberger Kinder- und Jugendchor sowie Schulchöre von IKG, DZG und Freier Waldorfschule gemeinsam geprobt.

Der gewaltige Auftakt, mit dem das Glücksrad der Fortuna angestoßen wird, riss die Zuhörer bereits mit und es gab ersten Szenenapplaus, der immer mal wieder einsetzte. Es war aber auch zu schön: Orff hat die Lieder aus mittelalterlichen, in Benediktbeuern gefundenen Aufzeichnungen ganz in alter Manier vertont: ohne viel Schnickschnack. Sie wirken vor allem durch ihre Gewalt, durch ihre für heutige Ohren ungewohnten Harmonien. Orff hat sie aufgegliedert in stimmungsvolles Frühlingserwachen, martialische Sauf- und Fresslieder und eine Beschreibung von Wohl und Wehe der Liebe.

Das Vorprogramm kann nicht nachgeholt werden

Für die Soloparts hatte man wunderbare Solisten gewinnen können, allen voran Marie-Sophie Pollak, die mit wunderbar weichen, glasklaren, hellen Sopran beeindruckte. Hinreißend war auch, wie der noch sehr junge Tenor Magnus Dietrich den Schwan im Backrohr wehklagen ließ. Der von den Gesangssolisten am meisten beschäftigte Michael Kranebitter (Bariton) schließlich färbte seine Gesänge stets passend zum Inhalt ein. Er war der sonore Abt und der gemochte oder enttäuschte Liebhaber. Die Pianisten hatten zuweilen mit leichten Abstimmungsschwierigkeiten zu kämpfen. Das bei Orff generell wichtige Schlagwerk – bei der Carmina Burana sind sehr viele Instrumente nötig – lebte nicht nur von den Pauken, sondern auch von den vielen kleinen musikalischen Werkzeugen bis zu Kastagnetten und Triangel.

Die Klaviere sorgten, von wenigen Abstimmungsschwierigkeiten abgesehen, für sichere Melodieführung, Umgarnung der Solisten und Chöre und schmückende Spielereien. Der Chor agierte sehr dynamisch, war je nach Forderung von Matthias Utz von brachialem Fortissimo oder sphärisch feinem Pianissimo. Der in dem Werk geforderte Kinderchor beeindruckte nicht nur durch seine Masse an kleinen Sängern. Die vielen Kinder überzeugten auch mit schönem Auftritt, sauberen Einsätzen und Gesang sowie ruhigem Verhalten auf der Bühne.

Nach langem Schlussapplaus gab es Positives und Negatives: Das Wetter hat gehalten, aber das zu Beginn versprochene Nachholen des Vorprogramms war aus Gründen des Jugendschutzes – es war bereits nach 22 Uhr – nicht mehr möglich.

