vor 34 Min.

Auch im Kornkreis muss Abstand gehalten werden

Plus Der Landwirt weist jetzt am Kornkreis in Fischen mit Schild auf Corona-Regeln hin. Auch der Pähler Bürgermeister meldet sich zu Wort.

Von Alfred Schubert

Der Kornkreis zwischen Dießen und Fischen lockt viel Publikum ans Ammersee-Südufer. Georg Steingruber, der Besitzer des Weizenfelds hat inzwischen darauf reagiert. Jetzt weist ein Schild darauf hin, dass auch in einem Kornkreis die Corona-Infektionsschutzregeln einzuhalten sind. Auch der Pähler Bürgermeister Werner Grünbauer hat sich zu Wort gemeldet.

Am Eingang zum Feld hat Steingruber eine Tafel aufgestellt, auf der unter anderem zu lesen ist, dass nicht mehr als 100 Personen gleichzeitig im Kornkreis sein dürfen, und dass Abstand zu anderen Personen einzuhalten ist. Sorgen machen Steingruber vor allem die Leute, die dort übernachten wollen. Das sei definitiv verboten. Auch das Verhalten vieler Autofahrer sei ein Problem. Viele wollten bis an den Kornkreis fahren und würden dort alles zuparken oder in die Felder fahren. Ein Nachbar sperrte seine Wiese bereits ab, weil immer wieder Fahrzeuge abgestellt wurden.

Auf den Wegen kann es eng werden

Der Pähler Bürgermeister Werner Grünbauer sagt, die Gemeinde sei vom Kornkreis kaum betroffen. Probleme hätten die Bauern, wenn etwa Wege befahren werden, die ausschließlich für die Landwirtschaft bestimmt seien. Wichtig sei vor allem, dass die Hygieneregeln eingehalten werden, worauf der Landwirt aber ja bereits hingewiesen habe.

Der Kornkreis ist der dritte in der Region. Den ersten gab es 2007 an gleicher Stelle, denn zweiten 2014 in der Nähe der Satelliten-Funkstation in Raisting.

Mehr zum diesjährigen Kornkreis lesen Sie hier: "Energie aus einer anderen Welt": Woher stammt der Kornkreis bei Fischen?

Und hier gibt es weitere Bilder vom Kornkreis:

13 Bilder Kornkreis zwischen Dießen und Fischen lockt Schaulustige an Bild: Julian Leitenstorfer

Themen folgen