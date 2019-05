Auf Stand-Up-Boards auf der Suche nach dem Ungeheuer von Loch Ness

Plus Zwei Freundinnen aus Utting paddeln ab heute über schottische Seen. Elf Tage sind Erna Stangl und Dagmar Taylor auf ihren Stand-Up-Boards unterwegs. Jede Menge Herausforderungen warten.

Für Erna Stangl, 55, und Dagmar Taylor, 49, aus Utting beginnen heute elf sicherlich aufregende Tage in Schottland. Die beiden begeisterten Stand-Up-Paddlerinnen erkunden Land und Leute. Aber nicht mit dem Auto oder dem Zug, sondern zumeist stehend auf zwei aufblasbaren Brettern und mit einem Paddel in der Hand. 1391 Kilometer entlang Schottlands Küste liegen vor ihnen – die einzelnen Etappenziele auf dem Festland erreichen die Frauen mit einem Mietwagen.

„Ich wollte immer schon das Land kennenlernen, in dem Dagmar aufgewachsen ist“, sagt Erna Stangl. Die beiden Frauen haben sich beim Stand-Up-Paddeln auf dem Ammersee kennengelernt und sind längst sehr gute Freundinnen geworden. „Ich habe meine ersten Paddel-Erfahrungen in einem Kurs bei Erna gemacht und mich hat sofort die Leidenschaft gepackt“, erinnert sich Taylor. Mittlerweile arbeitet auch sie als Trainerin für diesen Wassersport, der in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt hat. Wann immer es ihre Zeit zulässt, gehen die zwei aufs Wasser – egal, welches Wetter, egal welche Jahreszeit.

Dagmar Taylor ist in Schottland geboren und aufgewachsen, in einem Dorf mit gerade einmal 26 Einwohnern – Whinnyfold, etwa 30 Meilen nördlich von Aberdeen an der Ostküste Schottlands. Und genau diese Gegend möchte sie ihrer Trainerkollegin und Freundin jetzt zeigen. „Ich war noch nie in Schottland und bin von dem, was Dagmar immer erzählt, total begeistert“, sagt die Uttingerin, und, „es gibt so viel Wasser, da bietet sich eine Paddel-Tour unbedingt an.“ Es sei eben etwas völlig anderes, ein Land vom Wasser aus kennenzulernen.

Manche Seen sind noch bitterkalt

Im vergangenen Herbst fassten die beiden dann endgültig den Plan, Schottland zu besuchen. Als absolut begeisterte Paddlerinnen war für die Frauen sofort klar: „Die Bretter müssen mit.“ Schottland besteht aus unzähligen Lochs, das bekannteste ist Loch Ness, in dem sich der Legende nach das Seeungeheuer Nessie aufhält.Taylor hat sich schon mal im Reiseführer schlau gemacht: „Der Mai ist eigentlich der Monat mit sehr schönen Wetteraussichten, auch wenn zum Beispiel die Wassertemperatur im Loch Ness jetzt noch nicht mal sieben Grad hat.“

Neoprenschuhe dürfen nicht fehlen

Das schottische Wetter und die niedrigen Wassertemperaturen können Erna und Dagmar nicht abschrecken: „Wir paddeln ja auch im Winter bei Schneefall auf dem Ammersee, wir sind also einiges gewohnt“, lachen sie. Außerdem sorgt die richtige Ausrüstung mit Trockenanzug, Thermoskanne mit heißem Tee, Pudelmütze und Neopren-Schuhen auch auf dem Wasser für die nötige Wärme. Von Edinburgh aus geht es mit dem Mietwagen zunächst entlang der Ostküste in Richtung Aberdeen und Taylors Heimatdorf. Gepaddelt werden soll dort unter anderem in der Cruden Bay. Die kennt Dagmar Taylor seit Kindheitstagen und gibt zu: „Ich bin zwar direkt am Wasser aufgewachsen, im Meer aber waren wir nie. Das ist einfach immer zu kalt.“

Schon am dritten Tag erwartet die beiden ein absolutes Highlight – eine Paddling-Tour auf dem berühmten Loch Ness. „Dieses Fleckchen Erde vom Wasser aus zu erkunden, ist mit Sicherheit ein großartiges Erlebnis“, freut sich Erna Stangl.