vor 41 Min.

Auf dem Landsberger Hauptplatz bleibt das Licht aus

Die LED-Kette, die 2013 am Fahrbahnrand des Landsberger Hauptplatzes verlegt wurde, ist nach nicht einmal sechs Jahren kaputt. Ein Austausch wäre äußerst kostspielig.

Von Gerald Modlinger

Das Leuchtband an der Außenseite der Hauptplatz-Kurve in Landsberg wird wohl nicht wieder angeknipst. Fünf Jahre lang sorgte es für einen besonderen optischen Eindruck in der Dunkelheit und sollte auch dafür sorgen, dass niemand versehentlich über den Fahrbahnrand fuhr. Und nach fünf Jahren war nicht nur die Garantie abgelaufen, sondern auch die Lebensdauer der in den Boden eingelassenen LED-Kette.

70.000 Euro ließ sich die Stadt das etwa 70 Meter lange Leuchtband seinerzeit kosten. Den Preis erklärt Stadtsprecher Andreas Létang: „Die verbauten LED-Stränge sind Einzelanfertigungen, die für jeden einzelnen Kurvenstein nach einer eigenen Schablone produziert werden mussten. Außerdem bestehen hohe Anforderungen an Stoßfestigkeit, Überfahrbarkeit, thermische Beanspruchung und Wasserdichte, die dazu führen, dass der Preis bei zirka 1000 Euro pro laufendem Meter liegt.“ Trotz dieser Anforderungen hielt das Leuchtband aber gerade mal so lang wie die Gewährleistungsfrist.

Der Meter Leuchtband kostet schlappe 1000 Euro

Aktuell müssten rund 35 bis 40 Meter ausgetauscht werden, was rund 40.000 Euro kosten würde, wie Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) im Bauausschuss bekannt gab. Allerdings bestünde im Falle einer teilweisen Erneuerung keine Gewähr, dass die noch vorhandenen alten Leuchten nicht ebenfalls bald ausfallen. Eine billigere Alternative zu den einzeln angefertigten Leuchtmitteln gebe es aufgrund der Anforderungen an Bauart und Belastbarkeit nicht.

Ob man dieses Geld wirklich aufwenden wolle, fragte Neuner im Ausschuss. Kein Stadtrat bejahte eine Erneuerung. Berthold Lesch (CSU) stellte lediglich zur Diskussion, ob die Bordsteinkante mit einem „vertretbaren Aufwand“ mit Reflektoren bestückt werden könnte, um den Fahrbahnrand zu markieren. Dies war auch der Grund für den Stadtrat gewesen, eine solche Beleuchtung überhaupt anzubringen. Laut Stadtsprecher Létang wurde befürchtet, „dass die Autofahrer von der Kurve auf dem Hauptplatz überrascht werden und über die Kurve hinausfahren würden“. Allerdings habe es wohl nie einen so gearteten Unfall gegeben – auch nicht, seitdem das Leuchtband ausgeschaltet ist.

Auch das Pflaster ist in einigen Teilen kaputt

Das Leuchtband ist nicht der erste Schaden an dem vor sechs Jahren neu gestalteten Hauptplatz. In den Oster- und Pfingstferien mussten Schäden am Pflaster ausgebessert werden. Weitere Bauarbeiten kündigt Létang für die Sommerferien an. Allerdings ist der Kostenaufwand hierfür – das Bauamt ging im Frühjahr von maximal 10.000 Euro aus – deutlich niedriger als derjenige für einen Austausch der Fahrbahnrandbeleuchtung.

Themen Folgen