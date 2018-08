06.08.2018

Auf der Suche nach dem Grünen Heupferd

Bei Michael Comes-Lipps in Landsberg findet sich weder Schwalbenschwanz noch Marienkäfer

Von Stephanie Millonig

In der Minze summt und brummt es. Honigbienen sind hier eifrig am Sammeln, der Vorsitzende des LBV, Kreisgruppe Landsberg, Michael Comes Lipps, schätzt, dass es an die 40 Stück sind.

Auch eine Hummel hat sich unter ihre Verwandten begeben, eifrig fliegen die Tierchen die hellen Blüten an. Verwechslungsgefahr besteht bei den Stechimmen, zu denen Honigbienen, Wildbienen, aber auch Wespen und Ameisen zählen. Und auch die Schwebfliegen mischen mit ihrer Maskerade im Verwirrspiel mit, sie geben sich schwarz-gelb gestreift als gefährliches Stechinsekt aus. Comes-Lipps steht in seinem Garten in Landsberg und erläutert, wie Insektenzählen geht. Denn bis zum 12. August können Naturinteressierte beim Insektensommer Teil zwei teilnehmen und ihre Erkenntnisse online an den Landesbund für Vogelschutz (LBV) melden. Gemeinsam mit dem Nabu und der Plattform www.naturgucker-de wird diese Aktion zum zweiten Mal ausgerufen, um Daten über Insekten zu bekommen.

Der Beobachter soll sich maximal zehn Meter im Umkreis bewegen und eine Stunde lang die höchste Anzahl an Insekten, die er auf einmal sieht, aufschreiben. Hat er drei Ackerhummeln auf einmal registriert, wird eine vierte, die später vorbeischwirrt, nicht noch mal gezählt – genau erklärt ist dies auf den Zählbögen, die aus dem Internet heruntergeladen werden können.

Acht Kernarten sind dort auch aufgelistet: Einer der größten hiesigen Schmetterlinge, der Schwalbenschwanz, der kleine Fuchs, die Ackerhummel und die Holzbiene, der Sieben-Punkt-Marienkäfer, das Grüne Heupferd, die Blaugrüne Mosaikjungfer, eine große Libellenart, sowie die Streifenwanze. Es fliegt zwar ein Kohlweißling vorbei und ein Rosenkäfer schillert grün, aber weder in der Minze im Landsberger Hausgarten noch in den Rosen des Obstgartens lassen sich die Kernarten finden. Kein grünes Heupferd zeigt sich, aber eine andere Schrecke, „möglicherweise eine Goldschrecke“, sagt Comes-Lipps, ist sich aber nicht sicher. Denn der Hüpfer entfernt sich schnell aus dem beobachtenden Blick.

Kann man statt einer spezifischen Art, einfach „Schrecke“, „Schwebfliege“ oder „Hummel“ eintragen? Kann man, sagt die Pressesprecherin des Landesverbandes, Sonja Dölfel. Sie erläutert, dass die Meldungen auf ihre naturwissenschaftliche Plausibilität geprüft würden. „Wenn beispielsweise jemand 25 Schwalbenschwänze notiert, wird das gesperrt und Kontakt mit dem Melder aufgenommen.“

„Der Hochsommer ist auch die Hochzeit der Insekten“, sagt LBV-Vorsitzender Dr. Norbert Schäffer in einer Pressemitteilung. Viele der rund 33000 in Deutschland heimischen Insektenarten könnten jetzt besonders gut beobachtet werden, wie etwa das Grüne Heupferd, die größte heimische Heuschreckenart. Neben den Kernarten sollten aber alle Sechsbeiner, die gesichtet werden, gemeldet werden. Beobachten und zählen könne man fast überall: Garten, Balkon, Park, Wiese, Wald, Feld, Teich, Bach oder Fluss. (smi)

