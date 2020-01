vor 21 Min.

Auf keinen Fall die Bappn halten

Herbert und Schnipsi, zwei Urgesteine bayerischer Komödie, treten in Landsberg auf

Von Dagmar Küb ler

Herbert und Schnipsi stehen nicht nur als komödiantisches Paar seit 35 Jahren auf der Bühne – sie sind tatsächlich etwa genauso lange ein Ehepaar. Am Wochenende waren die beiden in der Mittelschule in Landsberg zu erleben. Im wahren Leben heißen sie Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger. Und man möchte – wenn man sie so auf der Bühne kabbeln sieht – schon gerne einmal Mäuschen im Hause Meilhamer/Schlenger sein.

Eines wäre sicher: Langeweile käme dort nicht auf. Dazu bietet das Leben einfach zu viel Reibungspunkte, und genau diese sind es auch, die die Beziehung lebendig halten und kräftig würzen. Reibung könnte man jedoch auch vermeiden, aber es wären ja nicht Herbert und Schnipsi, wenn sie den Mund halten, sich bissige Kommentare, unliebsame Wahrheiten oder Fettnäpfchen ersparen würden.

Reibung ist tatsächlich jeden Tag vorprogrammiert, denn Herbert will seine Ruhe haben, damit zum Beispiel im Schwedenurlaub endlich mal ein Fisch anbeißt, und Schnipsi kann die Bappn einfach nicht halten. Was wiederum auch sein Gutes hat, denn eigentlich hat der Gatte das Fischen unter widrigen Bedingungen wie Dauerregen oder Mückenplage auch schon längst satt, hält aber eisern durch und das – wäre da nicht Schnipsi – auch drei Wochen lang.

So aber bricht durch ihr unablässiges Sticheln und Stochern die Wahrheit hervor. Der Urlaub wird abgebrochen, freudig geht’s die 3000 Kilometer nach Rimini, für einen Sonnenbrand reicht der Resturlaub immer noch. In ihrem Best-of-Bühnenprogramm in der Aula der Landsberger Mittelschule nahmen die beiden Vollblutkomödianten mit erstaunlichen musikalischen und gesanglichen Fähigkeiten die Zuschauer mit auf eine „Zeitreise mit Schlaglöchern“ und zeigten einen Querschnitt beliebter Sketche. Darunter auch der Song „Ja, ja, des Liad is schlecht“, gespielt auf allerhand eigentümlichen Instrumenten wie Tröten, Hupen, Dosen und Glocken.

Ein Befreiungsschlag sei dieses Lied gewesen. Denn nachdem das erste Programm richtig eingeschlagen habe beim Publikum, sei irgendwann die Zeit gekommen für neue Elemente, die dann aber nicht mehr so gut liefen. Zeit also für etwas ganz Schlechtes: „Danach tun sich die anderen Nummern vergleichsweise leicht“, so Herbert, der gern auch mal die unglaublichen und garantiert wahren Berichte aus der Zeitung mit vier Buchstaben vertont. Mit dem Lied „Ufos, grüne Kugeln verfolgten sieben Passagierflugzeuge“. Gezeigt wurde auch der erste gemeinsame Sketch, der im Café spielt, und eines ihrer bekanntesten Lieder, „Muatta, i bin a Guckuck“, gewidmet all jeden, die anders werden wollten als ihre Eltern. Das Fazit dürfte eine Erleichterung für viele bemühte Eltern sein: „Freut euch, wenn ihr endlich wisst, dass Erziehung sinnlos ist.“

Auch das Publikum wird einbezogen. Mit Wäsche zusammenlegen, da die Schauspieler vor lauter Proben und Auftritten keine Zeit dazu haben. Höhepunkte des Abends waren der Sketch, bei dem sich Bruder und Schwester zur Beerdigung von Onkel Berti auf dem Friedhof treffen und der alte Geschwisterstreit wieder aufflammt. Oder der verunglückte Silvesterabend in einer einsamen Hütte – ohne Heizung, Licht und Essen, denn das ist ob der Kälte tiefgefroren. Zum Schluss konnten sich die rund 250 Besucher noch einige Rezepte für eine gelungene Beziehung aus dem Dankeslied, das sich das Ehepaar gegenseitig sang, mit nach Hause nehmen. Ein Abend für wahre Herbert-und-Schnipsi-Fans und Liebhaber deftiger bayerischer Mundart. (küb)

Themen folgen