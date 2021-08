Festival der Nationen: Kurzurlaub für die Ohren

Plus In Bad Wörishofen wird Klassikfans im September und Anfang Oktober einiges geboten. Die Ausnahme-Violinistin Anne-Sophie Mutter gibt bereits im Vorfeld ein Sonderkonzert. Wer sonst noch auftritt.

Der übersteuerte Bass des Nachbarn von oben, das hupende Verkehrschaos draußen, das Klingeln der Paketbotin: Die Pandemie, aber vor allem jeder damit einhergehende Lockdown, hat uns mal mehr, mal weniger unliebsame Geräuschkulissen aufgedrängt, welchen man nicht oder nur bedingt entkommen kann. Corona ist zwar nicht vorbei, natürlich, aber dieser Sommer bietet wieder etwas Raum zum aktiven Genießen außerhalb der eigenen vier Wände. So sollte doch die Gelegenheit ergriffen werden, wo sie sich bietet, um Musik wieder bewusst wahrnehmen zu können. Diese Möglichkeit für einen solchen musikalischen Kurzurlaub gibt es bald beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen.