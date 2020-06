16:14 Uhr

Bald geht's vom Klösterl wieder in den Wildpark

In den vergangenen Monaten war der Zugang zum Landsberger Wildpark vom Klösterl her gesperrt.

Gute Nachrichten für Spaziergänger und Radfahrer: In Kürze wird der Zugang zum Landsberger Wildpark wieder vom Kösterl aus entlang des Uferwegs möglich sein.

Von Landsberg

Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim und die Stadt Landsberg wollen am Donnerstag bei einem Pressetermin darüber informieren, ab wann der Weg konkret wieder genutzt werden kann und welche Teilstrecken vorerst noch gesperrt bleiben.

Gesperrt ist der Weg seit September 2019. Grund sind die Sanierungsarbeiten an der Ufermauer am Lech. Die Sperrung hatte bei Bürgern für Unmut gesorgt, da der Wildpark nur noch über relativ steile Wege erreichbar ist. Anfangs hatte es geheißen, die Bauarbeiten und der Rückbau der Baustraße am Lechufer könnten bis Ende März abgeschlossen sein. Doch es gab unvorhergesehene Probleme auf der Baustelle: Unter anderem musste erst ein Nagelfluhfelsen entfernt werden, bis Spundwände gerammt werden konnten.

Themen folgen