vor 18 Min.

Bald gibt es in Schondorf vergünstigten Wohnraum

Plus Der Verkauf von Wohnungen und Reihenhäusern auf dem Prix-Gelände startet. Für Ortsansässige gibt es billigere Preise. Allerdings: Die Nachfrage dürfte ziemlich groß sein.

Von Renate Greil

Einen neuen Weg geht die Gemeinde Schondorf, um günstigen Wohnraum für die „ortsverbundene Bevölkerung mit besonderem Bedarf“ im neuen Wohnquartier „Prix-Gelände“ zu schaffen. Früher waren ähnliche Projekte unter dem Namen „Einheimischenmodell“ bekannt. Schon 2017 hatte der Gemeinderat die Richtlinien für die Vergabe von gemeindeeigenen Grundstücken und Wohnungen an die ortsverbundene Bevölkerung mit besonderem Bedarf mit einem Punktesystem festgelegt. Nun hat der Investor Wüstenrot Haus- und Städtebau aus Ludwigsburg die Vermarktung des Projekts unter dem Slogan „A Riva – Zuhause in Schondorf am Ammersee“ gestartet.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Gebaut werden auf dem Prix-Gelände 75 Wohneinheiten. Sie befinden sich in Mehrfamilienhäusern, einem Vierspänner und vier Dreispännern. Sechs Reihenmittelhäuser und 17 Wohnungen mit Größen zwischen zwei und vier Zimmern werden nach den Kriterien der Gemeinde zu vergünstigten Preisen vergeben. Wie das funktioniert, erklärte Bürgermeister Alexander Herrmann dem LT. Seit 2017 hätten sich bereits um die 100 Interessenten gemeldet. Auf der Homepage der Gemeinde sind die Information über die Kriterien und ein Antrag mit einer Anlage, in der die Vermögensverhältnisse dargelegt werden, verfügbar. Diese Anträge gehen an die Gemeinde, die diese prüft und die Punkte vergibt. Nach einer Prüfung durch einen Anwalt geht die Liste mit der Rangfolge an den Investor Wüstenrot. An diesen hatte die Gemeinde das Baugelände Ende 2018 verkauft. Wüstenrot prüft die Solvenz der Bewerber, bevor der Kaufvertrag zustande kommt. Wüstenrot hatte einen 2017 ausgelobten Investorenwettbewerb gewonnen. Die Preise stehen noch nicht fest „Selbstbezug hat Vorrang“, erläuterte Herrmann. Die Preise werden seinen Worten zufolge für die Schondorfer im Modell „deutlich unter“ den vom Investor für den freien Verkauf aufgerufenen Preisen liegen. Sobald diese feststehen, werden sie auch von der Gemeinde bekannt gegeben. Falls es nicht genügend Kaufinteressenten gibt, die selbst einziehen wollen, darf die Wohnung auch zur Kapitalanlage gekauft werden. Solche Käufer müssen sich aber verpflichten, die Wohnungen 20 Jahre lang ebenfalls zum vorgeschriebenen Preis an die ortsverbundene Bevölkerung mit besonderem Bedarf zu vermieten. Allerdings gilt auch hier die Rangliste. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Nach dem Kriterienkatalog gibt es zum Beispiel maximal 150 Punkte für einen Hauptwohnsitz in Schondorf, bis zu zehn Jahren gibt es zehn Punkte pro Jahr und darüber fünf Punkte pro Jahr. Berücksichtigt werden unter anderem das Einkommen, Kinder und pflegebedürftige Angehörige sowie ehrenamtliche Tätigkeit. Voraussichtlich bis Mitte Juni werde die Bewerbungsfrist laufen, sagte Herrmann. Wichtig sei aber, dass die Kaufverträge direkt mit dem Investor Wüstenrot geschlossen werden. Die Bauarbeiten sollen im Juli beginnen Projektleiterin Jennifer Ebner berichtete, dass der Verkaufsstart trotz der Umstände „ganz gut angelaufen“ sei. Bald sollen auch Beratungsgespräche vom Vertriebsteam aus Landsberg vor Ort stattfinden können, ein Container werde gerade eingerichtet. Vom Zeitplan her soll zuerst ab Juli mit dem Bau der Reihenhäuser begonnen werden, die voraussichtlich Ende 2021 fertig werden. Etwas später folgen die beiden Mehrfamilienhäuser. Parallel dazu werden auch die Erschließungsstraßen gebaut.

Themen folgen