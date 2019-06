00:34 Uhr

Barrieren beim Nonnenbräu

Hindernisse sollen das Parkverbot untermauern. Warum der Vorschlag der Landsberger Mitte, Abendparkplätze zu erlauben, im Bauausschuss keine Chance hatte

Von Gerald Modlinger

Im Bereich der Gaststätte „Nonnenbräu“ in Landsberg wird es für die Gäste des Lokals an der Epfenhauser Straße keine zusätzlichen Parkplätze geben. Vielmehr soll das dortige Halteverbot auch noch mit Barrieren am Straßenrand, ähnlich wie bei der Waldorfschule am Ende der Münchener Straße, untermauert werden. Das ergab die jüngste Sitzung des Bauausschusses des Landsberger Stadtrats.

Dem Gremium lagen zwei Anträge vor: Die Grünen forderten die Barrieren. Denn Gäste des Lokals missachteten immer wieder das geltende Halteverbot und parkten auch auf dem Grünstreifen zwischen den Bäumen. So werde aus der Grünfläche eine „Matschwüste“, Radler werden durch in ihren Weg ragende Autotüren gefährdet und womöglich werde auch das Wurzelwerk der Bäume beeinträchtigt.

Die Landsberger Mitte wollte das Parkproblem hingegen lösen, indem das Halteverbot im Bereich des Lokals zumindest von 19 bis 7 Uhr außer Kraft gesetzt wird. Immer wieder werde in den benachbarten Wohngebieten geparkt. Ebenso sei schon die Polizei ins Lokal gekommen und habe Gäste auf ihr verbotswidriges Parken angesprochen, heißt es im Antrag der Landsberger Mitte.

Die Fraktion verwies dabei auf die Regelung an der Epfenhauser Straße bei der Gaststätte „Vogelhäusl“. Nur Barrieren aufzustellen, warnte Hans-Jürgen Schulmeister in der Sitzung, würde nur dazu führen, dass vermehrt in der Epfenhauser Siedlung geparkt wird.

Der Chef des Ordnungsamts, Ernst Müller, sah jedoch keine Möglichkeit, die von der Landsberger Mitte gewünschten Abend- und Nachtparkplätze zu schaffen. Vor dem „Vogelhäusl“ sei die Fahrbahn 7,50 bis acht Meter breit, beim „Nonnenbräu“ lediglich 6,50 Meter. Stehen am Straßenrand Autos, blieben nur noch 4,50 Meter, das reiche nicht einmal für einen Begegnungsverkehr mit zwei Pkw, sagte er. Die Epfenhauser Straße diene dem „überörtlichen Verkehr“ und werde in diesem Bereich am Tag von rund 6000 Fahrzeugen befahren.

Im Übrigen, so Müller weiter, könnten auf dem „Nonnenbräu“-Grundstück zu den bestehenden Parkflächen für 17 bis 18 Fahrzeuge noch etwa zehn weitere Stellplätze errichtet werden, auch wenn das einen „gewissen Aufwand“ erfordere, wie Müller einräumte.

Als die Diskussion dann noch Überlegungen brachte, eventuell den Straßenrand mit Rasengittersteinen zu befestigen, um eine Parkmöglichkeit zu schaffen, meldete sich Reinhard Skobrinsky (BAL) zu Wort: „Es ist keine Aufgabe der Stadt, für eine Gaststätte für weitere Parkplätze zu sorgen.“ Auch Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) erachtete aufwendigere Baumaßnahmen für Stellflächen an der Straße als „nicht verhältnismäßig“, wie sie sagte.

Hans-Jürgen Schulmeister zog schließlich den Antrag seiner Fraktion zurück. „Zehn Parkplätze auf dem eigenen Grundstück darzustellen, sind ein neuer Aspekt“, sagte er. Einstimmig beschlossen wurde daraufhin der Antrag der Grünen, Barrieren auf der Grünfläche aufzustellen.

