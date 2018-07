vor 36 Min.

Bei der Herkomer-Konkurrenz fährt ein Elektro-Oldtimer mit

Hermann Redl aus Landsberg hat sich eine Detroit Electric gekauft. Mit dem Pionierfahrzeug der Elektrotechnik nimmt er an der Oldtimer-Rallye teil.

Von Stephanie Millonig

Zwei Schalter für die Energiezufuhr umgelegt und zwei Hebel betätigt, schon schnellt das gelb-schwarze Gefährt mit einem leisen Surren und erstaunlicher Beschleunigung los. Zu hören ist fast nichts, was kaum verwundert, handelt es sich doch um ein E-Fahrzeug. Was verwundert, ist das Baujahr: 1913. Bei dem Detroit Electric Model 90 Coupé handelt es sich um das älteste in Deutschland, möglicherweise sogar in Europa, zugelassene Elektromobil, ist vom Organisationsbüro der Herkomer-Konkurrenz zu erfahren. Kommende Woche ab Donnerstagmittag werden die Teilnehmer dieser historischen Fahrzeugveranstaltung am Parkplatz beim Mutterturm in Landsberg eintreffen, am Freitag und Samstag finden dann die Ausfahrten statt.

Sir Hubert Herkomer wollte das Automobil fördern

Über die Herkomer-Konkurrenz kam Hermann Redl zu seinem neuen Fahrzeug. Der Landsberger nimmt schon seit Jahren an dieser besonderen Oldtimer-Rallye teil und hat sie auch für viele Jahre mitorganisiert. Das Besondere: Dem Künstler, aber auch Autopionier Sir Hubert von Herkomer ging es nicht um Rennmaschinen, sondern um ausdauernde und alltagstaugliche Gefährte, wie auch auf der Pressekonferenz der Stadt Landsberg zu erfahren war. Er wollte das Automobil als zukunftsweisendes Fahrzeug fördern. Altes und Neues zusammenzubringen, das wollen heuer auch die Organisatoren: Moderne E-Autos mehrerer Autohäuser sind als Begleitfahrzeuge dabei und werden auch bei Start und Ankunft zu sehen sein.

„Eigentlich wollte ich den Detroit Electric nur mieten“

Redl wusste um den amerikanischen Oldtimer, der einem Mann in Frankfurt gehörte: „Eigentlich wollte ich ihn nur mieten“, erzählt er. Doch als er damit gefahren war, wollte er ihn auch kaufen: Seit zwei Monaten ist der Landsberger Eigentümer des Wagens. Den Hotchkiss Paris AM 80 Torpedo wird heuer Sohn Wolfgang bei der Herkomer-Konkurrenz steuern. Wer mitfährt, ist erstaunt, wie komfortabel es sich in diesem Gefährt schon vor über 100 Jahren über die Landstraßen cruisen ließ. Freilich muss man ihn zu fahren wissen. Beispielsweise sei der Radius fürs Rangieren sehr groß, wie Redl berichtet. „Im Stand kann man gar nicht lenken.“ Wenn zu unsanft an der Lenkstange gerüttelt wird, dann schüttelt es auch im Detroit Electric die Passagiere – übrigens haben gemütlich drei Personen Platz, und es gibt einen Notsitz.

Das E-Mobil war sehr teuer

Im Vergleich zu den damaligen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, die teilweise noch angekurbelt werden mussten, steuerte sich ein derartiges Elektroauto freilich sehr leicht. Aber es war teuer: „So ein Detroit Electric kostete damals 3000 Euro, die Thin Lizzy von Ford 300.“ Und die Elektrifizierung war nicht so weit fortgeschritten, sodass das Laden der Batterie schwieriger war. Das Fahrzeug hat heute auch mehr Batterien, die Antriebstechnik sei original. Und die elf Pferdestärken schafften es auch, Steigungen mit 17 Prozent zu bewältigen – bei einem Fahrzeuggewicht von 1,4 Tonnen.

32 Kilometer Reisegeschwindigkeit

„Jetzt fahren wir 32 Kilometer Reisegeschwindigkeit“, erläutert Redl, während draußen sanft die Landschaft vorbeigleitet. Als Maximum seien 40 Stundenkilometer möglich. Eine Kupplung gibt es nicht, eine zweite Stange dient als Beschleunigungs- und Bremsinstrument. Mit einem Fußpedal kann auf Rückwärtsfahrt umgeschaltet werden. „Es gibt jeweils drei Stufen.“ Gebremst wird mit Motorbremse, so heißt es vorausschauend zu fahren, wie Redl erläutert. Am Boden gibt es noch ein Fußpedal als Notbremse. Leicht angetippt sorgt es dafür, dass hinten Bremslichter leuchten. Wirklich erstaunlich ist die Reichweite des Vehikels: 130 Kilometer sind es laut Firmenwerbung, in Tests wurden sogar an die 340 Kilometer erreicht.

Auch Donald Ducks Großmutter fuhr so einen Wagen

Der Detroit Electric wurde von der Anderson Electric Car Company in Detroit, Michigan, produziert, wie Heike Eisele vom Veranstaltungsbüro der Herkomer-Konkurrenz berichtet. Das Unternehmen fing ab 1907 an, neben Pferdegespannen Elektrofahrzeuge zu produzieren. Das Fahrzeug ging auch in die Populärkultur ein: Es liefert laut Eisele die Vorlage für das Fahrzeug von Donald Ducks Großmutter Dorette Duck. Wer in Sachen E-Autos googelt, erfährt, dass der erste Stromer schon 1881, fünf Jahre vor der Präsentationen von „Carl Benz’ Motorwagen“, auf einer Elektrizitätsmesse vorgestellt wurde.

Auch Hartfrid Neunzert vom Organisationsausschuss durfte schon mit Redls E-Oldtimer mitfahren und ist begeistert. Neben dem Detroit Electric gibt es zwar kein weiteres historisches E-Mobil, aber viele andere Raritäten aus den Anfängen der Auto-Mobilität bis zum Baujahr 1930. Beispielsweise nimmt wieder das Locomobile Speed Car an der Herkomer-Konkurrenz teil.

Insgesamt ist vorgesehen, dass sich 52 Fahrzeuge am Freitag ab 9 Uhr auf eine westliche und am Samstag ab 9 Uhr auf eine östliche Tour begeben.

