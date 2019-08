Beim TSV Landsberg muss Ruhe einkehren

Wie LT-Redakteurin Margit Messelhäuser die Situation beim Fußball-Bayernligisten einschätzt.

Das dürfte es für Trainer Hermann Rietzler gewesen sein: Dass der Trainer des TSV Landsberg nach dem Gespräch mit der Abteilungsleitung am Montagabend weitermacht, ist sehr unwahrscheinlich. Er würde sich damit wohl auch keinen Gefallen tun, denn seine Aktion zuletzt, per Whatsapp mitzuteilen, dass er nicht zu sprechen sei, passt vielleicht in die heutige Zeit, ist gegenüber der Abteilungsleitung aber kein guter Stil.

Bonfert im ersten Spiel nicht im Kader

Und es war nicht die erste befremdliche Maßnahme: Nach einer Meinungsverschiedenheit zwischen Kapitän Sebastian Bonfert und David Anzenhofer vor dem ersten Punktspiel hatte er Bonfert aus dem Kader geworfen. Warum hat er zu Anzenhofer gehalten, von dem man wusste, dass er im August den Verein verlässt? Vor allem, da Bonferts Verhalten nicht so schlimm gewesen sein kann, da er seit dem zweiten Spiel wieder Stammspieler ist.

Diese Querelen gleich zu Beginn dürften Rietzlers Position geschwächt haben – einen Schlussstrich zu ziehen, wäre das Beste. Trotzdem würde der Verein davon profitieren, Rietzler in einer anderen Position halten zu können.

