vor 34 Min.

Betrunkener Fahranfänger fährt gegen geparkten Lkw

Schwerer Verkehrsunfall mitten in Kaufering: Ein betrunkener Autofahrer krachte in einen Lkw.

Von Dominic Wimmer

Am Dienstagabend hat sich in Kaufering ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, prallte ein Fahranfänger mit seinem Wagen in der Hessenstraße gegen einen dort geparkten Lkw. Der junge Mann war laut Polizei stark alkoholisiert. Er wurde von der Feuerwehr befreit und vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Themen Folgen