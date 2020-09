vor 32 Min.

Biennale Blau: Kühne Sprünge im Blauen Haus in Dießen

Die Biennale Blau 2020 zum Thema „Springen“, kuratiert von Urte Ehlers, lädt im Blauen Haus in Dießen zu einem Bad in ein prall gefülltes Kunstbecken.

Plus Das Blaue Haus in Dießen ist zurzeit mit Kunst prall gefüllt. Wie die Kuratorin Urte Ehlers mit einer Flut an Einsendungen zurechtkommen musste und den Besuchern ein schönes Gesamterlebnis vermittelt.

Von Nue Ammann

Mehr als 100 Einsendungen hatte die Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung Biennale Blau 2020, Urte Ehlers, im Vorfeld zu sichten und auszuwählen. In diesem Prozess hatte sie völlig freie Hand, denn so verstehen die Organisatoren des Ausstellungsformats, Christiane Graf, Elke Jordan und Gregor Netzer, die Aufgabe eines Kurators. Betritt man die Werkschau zum Motto „Springen“ im Blauen Haus in Dießen, sieht man demnach nicht allein Arbeiten von 66 Künstlern, sondern auch eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit so diffizilen Themen wie Hängung, Wirkraum, Koexistenz und Erzählstruktur. „Kuratorisch ein gewagter Sprung“, wie Urte Ehlers diesen Spagat zwischen den Eckpfeilern dieser Herausforderungsfülle in ihrem Vorwort des zur Ausstellung erschienenen Katalogs selbst nennt.

Dementsprechend kommt man auch als Besucher um einen gewissen „Dehnungsschmerz“ nicht herum. Denn man springt in ein Ausstellungserlebnis, das zunächst wie ein Wechselbad wirkt. Klarheit und scheinbares Durcheinander strömen auf den Betrachter ein. An einer Seite des Ausstellungsraums hängen die Arbeiten verschiedenster Gewerke und Formate dicht an dicht, über- und untereinander und gehen damit Korrespondenzen ein, die das Einzelwerk zugunsten eines Erzählstrangs aus dem Fokus rücken. Der annähernden Petersburger Hängung gegenüber sind die Bildwerke in klassischer Manier platziert, zurückhaltend, mit Luft nach allen Seiten. „Ich hatte mir kompletten Purismus vorgestellt, aber dann kamen die Arbeiten und da waren so viele gute dabei. Also habe ich begonnen zu clustern“, beschreibt Urte Ehlers den Entstehungsprozess. Sie entdeckte „Korrespondenzen in den Werken“, darunter formale, optische oder inhaltliche, und ordnete diese zueinander.

Das Schöne an der Kunst ist der Austausch

In einem langwierigen Prozess mit maßstabsgetreu verkleinerten Druckansichten der ausgewählten Werke und an einem Modell der Räumlichkeiten erschuf Urte Ehlers ihr erzählerisches Hängekonzept. Von den Organisatoren ist zu hören, „Wir wollen, dass der Kurator einen Fingerabdruck hinterlässt“, und sie begründen ihre Haltung mit den Worten „das Schöne an Kunst ist doch der Austausch, dass dir einer sagt, wie er die Welt sieht“.

Eben das ist gelungen: Zweifach – in jedem Einzelbild und auf kuratorischer Ebene. Der Wunsch von Christiane Graf, Elke Jordan und Gregor Netzer nach einem „Miteinander der Kunstwerke“ hat sich erfüllt. Geht man dem coronabedingt vorgezeigten Rundgang nach, werden nicht zuletzt dank der Vermengung der künstlerischen Sparten „Geschichten technisch erzählt“, wie Urte Ehlers ihre Grundidee zusammenfasst.

Vom "Dehnungsschmerz" zum positiven Gesamterlebnis

Beim Eintritt begegnet man programmgemäß der Farbe Blau und dem Springen in direkter Übersetzung, beispielsweise als Sprung ins Wasser, als Eintauchen oder als wagemutiges Überspringen eines Hindernisses. Große und kleine Formate von Julia Albrecht, Björn Bauer, Thomas Beecht, Taybe Cevik, Gudrun Daum, Thorsten Fuhrmann, Grazyna Guerrero, Alex Krull, Andrea Matheisen, Birgit Lu Mazen, Lisa Rodrian, Gabriele Rothweiler, Sybille Thebe, Christian Wahl oder Hanna Zwerger, um nur einige zu nennen, erfüllen diesen Ansatz.

Dazwischen tauchen, wie zur Schaffung von Ruhepolen, Arbeiten auf, deren Ästhetik eher abstraktere Bezüge zum Springen bietet, wie die Arbeiten von Natalia Alf, Ursula Allgäuer, Barbara Burger-Tanck, Gertraut Dankesreiter, Jochen Eger, Tobias Hoffmann, Verena Kloos, Ottilie Leimbeck-Rindle, Thomas Lenhart (im Außenbereich), Kerstin M*er, Gislinde Schröter, Julia Smirnova, Flora Sopa, Christiane Tuma-Schillinger oder Stefan Zausinger. Man könnte noch weitere Bezüge herstellen, doch letztlich ist das Teil des Genusses beim Besuch der Ausstellung und kann auch, nach der mutigen Vorlage durch Urte Ehlers, getrost jedem selbst überlassen werden. So wird aus dem eingangs erwähnten „Dehnungsschmerz“ ein positives Gesamterlebnis.

Die Biennale Blau 2020 im Blauen Haus, Prinz-Ludwig-Straße 23, in Dießen ist noch bis 3. Oktober täglich von 13 bis 20 Uhr, sowie am Sonntag, 4. Oktober, von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

