Blind-Date-Hochzeit: Die Zuschauer fiebern mit

Die Suche nach dem Traumpartner nimmt mitunter kuriose Formen an. Wie LT-Redakteur die Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ beurteilt.

Die Suche nach dem Traumpartner treibt viele Menschen an – manche ein Leben lang. Häufig ist von Schicksal, Fügung oder Zufall die Rede, wenn Ehepartner davon erzählen, wie sie sich kennengelernt haben. Doch es gibt auch jene, die über eine Partnerschaftsvermittlung ihr Glück gefunden haben.

Die Kandidaten müssen sich auf den ersten Eindruck verlassen

Die Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ vereint das Expertenwissen mit der Unberechenbarkeit menschlicher Zuneigung. Denn die Kandidaten, die sich das erste Mal vor dem Traualtar sehen, haben nicht viel Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Sie müssen sich auf einen ersten Eindruck verlassen und natürlich auf ihr Gefühl. Die Zuschauer vor dem Fernseher dürfen dabei mitfiebern. Nicht live, denn die Folgen wurden bereits im Sommer gedreht.

Kritiker dieses Formats gibt es genügend. Sie verstehen nicht, wie man sich in so ein Abenteuer stürzen kann. Es gibt aber auch viele Fans, Romantiker eben, die an das Schicksal, eine Fügung oder den Zufall im Leben glauben. Sie werden heute Abend zusehen, wenn Michael Z. seine Traumfrau trifft.

