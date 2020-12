vor 47 Min.

Blind-Date-Hochzeit: So ist es Michael aus Obermeitingen ergangen

Michael Z. aus Obermeitingen sucht in der TV-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ seine Traumfrau. Jetzt muss er sich endgültig entscheiden.

Von Thomas Wunder

Sie hatten sich zu einer Art „Blind-Date auf dem Standesamt“ getroffen und spontan geheiratet: Michael Z. aus Obermeitingen und Lisa aus der Nähe von München. Jetzt, sechs Wochen später, mussten sich die Beiden in der Doku-Soap „Hochzeit auf den ersten Blick“ auf Sat.1 entscheiden, ob sie ein Ehepaar bleiben.

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ planen bis dato gegenseitig unbekannte Singles, den Bund der Ehe miteinander einzugehen, um herauszufinden, ob auch bei ihnen aus Wissenschaft Liebe werden kann. Denn wer gut zu wem passt und zusammengeführt wird, hat vorher ein Expertenteam anhand zahlreicher Tests und Auswahlverfahren entschieden. Das Kennenlernen der Paare erfolgt erst in der Zeit nach der Trauung. Nach sechs Wochen stand nun die Entscheidung an.

Nach der Hochzeit hat es ordentlich gefunkt

Bei der Hochzeit und auch unmittelbar danach hatte es bei dem 35-jährigen Michael und der 30 Jahre alten Lisa ordentlich gefunkt, doch schon bei der Hochzeitsreise auf der Insel Norderney waren bei ihr die großen Gefühle weg. Am Ende entschieden sich die Eheleute vorerst als Freunde auseinander zu gehen. „Es reicht momentan nicht für eine Ehe“, sagte Michael Z. in der Sendung. Und so nahmen sich die beiden gegenseitig die Eheringe ab. Als beendet sehen sie das Experiment jedoch nicht.

In der Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick" lernt sich das Paar erst kurz vor der Trauung kennen. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

Michael Z. lebt seit 2013 in Obermeitingen und arbeitet für Ferrero Deutschland als Kundenbetreuer im Vertrieb. In einem Videoclip, in dem er auf der Homepage der Doku-Soap vorgestellt wird, sieht man ihn im Fitnessstudio Zendo in Kaufering trainieren, am Obermeitinger Baggersee ausspannen, Motorrad fahren und im heimischen Garten die Rosen schneiden. Seit zwei Jahren ist Michael Z. Single. Für die Suche nach seiner Traumfrau hat er einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen und bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ mitgemacht. Sein größter Wunsch ist es, die Frau fürs Leben zu finden: „Dass man sagt, in der Liebe ist man wirklich angekommen und man geht den ganzen Lebensweg miteinander, Hand in Hand, mit Familienplanung. Das ist das, wovon ich träume.“

