vor 18 Min.

Blitzmarathon: Wo die Messstellen im Landkreis Landsberg sind

Auch in diesem Jahr findet ein bayernweiter Blitzmarathon statt. Die Messstellen im Landkreis Landsberg sind vorab im Internet veröffentlicht worden. Dort legt sich die Polizei auf die Lauer.

Am Mittwoch geht die Polizei bayernweit auf Raserjagd. Wo im Landkreis Landsberg geblitzt wird. Das LT liefert den Überblick.

Von Dominic Wimmer

Achtung Autofahrer: Am Mittwoch (3. April) startet in Bayern wieder ein 24-stündiger Blitzmarathon. Bis Donnerstag, 6 Uhr morgens, legen sich Polizeibeamte und Kommunale Überwachungsbetriebe auf die Lauer, um Temposünder zu erwischen. Auch der siebte bayerische Blitzmarathon findet im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2020 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“ statt.

„Verkehrssicherheit geht alle an. Unser Ziel ist es, die Zahl der Verkehrstoten nachhaltig zu senken. Außerdem wollen wir die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle und der Verletzten auf Bayerns Straßen weiter reduzieren“, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld. Es gehe darum, gut anzukommen und nicht schnell und gehetzt. „Nehmen Sie Rücksicht und bestehen Sie nicht auf Ihrem Recht“, so der Minister.

Das LT liefert den Überblick, wo Sie von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen mit Tempokontrollen rechnen müssen.

Diese Messstellen gibt es im Landkreis Landsberg:

Denklingen/Epfach B17 zwischen Schongau und Landsberg.



B17 zwischen Schongau und Landsberg. Dießen Staatsstraße 2055, Dießener Straße, Höhe Ammersee-Gymnasium, sowie Hofmark und Buzalle (beide innerorts).



Staatsstraße 2055, Dießener Straße, Höhe Ammersee-Gymnasium, sowie Hofmark und Buzalle (beide innerorts). Egling Badstraße, innerorts.



Badstraße, innerorts. Finning Kreisstraße LL23, außerorts (Tempo 70).



Kreisstraße LL23, außerorts (Tempo 70). Geltendorf Staatsstraße 2054, Richtung Moorenweis, außerorts.



Staatsstraße 2054, Richtung Moorenweis, außerorts. Greifenberg Kreisstraße Richtung Türkenfel, außerorts.



Kreisstraße Richtung Türkenfel, außerorts. Igling Ortsverbindung Igling-Hurlach.



Ortsverbindung Igling-Hurlach. Kaufering Augsburger Straße/ Hiltistraße, Lechfeldstraße (Grundschule), beide innerorts.



Augsburger Straße/ Hiltistraße, Lechfeldstraße (Grundschule), beide innerorts. Landsberg Augsburger und Iglinger Straße, B17 Höhe Lechrainkaserne, und Staatsstraße 2057, Höhe Schwifting.



In den vergangenen Jahren gab es durchaus kuriose Ergebnisse im Landkreis. 2016 zum Beispiel stoppten die Beamten auf der B17 im Bereich der ehemaligen Lechrainkaserne ein Fahrzeug mit 142 Sachen. Es handelte sich um ein Messfahrzeug einer kommunalen Verkehrsüberwachung...

Themen Folgen