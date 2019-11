vor 7 Min.

Bombenfund am Landsberger Lechsteg?

Plus Bei den Bauarbeiten für den neuen Lechsteg in Landsberg machen Arbeiter eine merkwürdige Entdeckung. Dann rückt der Kampfmittelräumdienst an.

Von Gerald Modlinger

Die Kampfmittelbeseitigung ist am Mittwochvormittag an der Lechsteg-Baustelle in Landsberg im Einsatz gewesen. Die am westlichen Flussufer tätige Baufirma hatte bei Tiefbauarbeiten einen verdächtigen Gegenstand gefunden.

Laut dem Sprecher der Stadt Landsberg, Andreas Létang, kam dabei ein Betonfragment an die Oberfläche. Zunächst habe man das Teil aber nicht recht einschätzen können. Daraufhin sei die Kampfmittelbeseitigung gerufen worden. Von dort gab es aber schnell Entwarnung, von dem Betonteil gehe keine Gefahr aus, hieß es. Die Polizei mahnt generell zur Vorsicht Damit war der Baustellenfund auch kein Fall für die Landsberger Polizei. Der kommissarische Leiter Michael Strohmeier mahnte bei der Gelegenheit jedoch, dass man sich von verdächtigen Funden im Boden fernhalten solle, bis geklärt ist, dass von einem Gegenstand tatsächlich keine Gefahr ausgehe. Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg seien in Landsberg in den vergangenen Jahren zwar nicht gefunden worden. Kleinere Weltkriegswaffen tauchten aber auch in der Region immer mal wieder auf: „In der Nähe von Schwabstadl haben wir schon Panzersprenggrananten gehabt“, nennt Strohmeier als Beispiel. Am Papierbach wurden 2018 Rohlinge von Granaten gefunden Man solle sich auch bei kleinen Gegenständen nicht in Sicherheit wiegen, warnt er: „Manche sind nicht größer als Bleistifte, nur dicker, sie können aber panzerbrechende Stoffe enthalten und wenn sie explodieren, finden sie auch von einem Auto nichts mehr.“ Gleich gegenüber von der Lechsteg-Baustelle, auf dem Papierbach-Gelände, waren im Mai 2018 Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handelte sich um etwa 30 Rohlinge von Flakgranaten. Lesen Sie dazu auch: Es bleibt dabei: Der Lechsteg wird gebaut

