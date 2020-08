vor 22 Min.

Bootsbergung am Ammersee: Die „Sir Shackleton“ ist jetzt an Land

Plus In einer mehrstündigen Bergungsaktion wird die „Sir Shackleton“ aus dem Ammersee geborgen. Jetzt ist auch klar, warum das Holzschiff gesunken ist und wie es jetzt mit ihm weitergeht.

Von Petra Straub

Anfang vergangener Woche sank der stattliche Zweimaster „Sir Shackleton“ im Uferbereich vor St. Alban. Am Sonntag wurde das alte Holzschiff mit viel Fingerspitzengefühl und Lufthebekissen geborgen. So kompliziert und arbeitsintensiv war die Aktion auf dem Ammersee.

Nach einem anfänglichen leichten Kippen des Schiffs verlief alles nach Plan. Darüber freuen sich vor allem die Eigner Klaus Gattinger und Christian Seelos, die ihrer „Sir“ während der Rettungsaktion nicht von der Seite wichen. Derzeit befindet sich das Event- und Seminarschiff zur Reinigung, Trocknung und Begutachtung in einer Werft in Utting. Die Ursache für den Wassereinbruch ist bereits gefunden. Ein Ermüdungsbruch an einem Verbindungsstück an der Seewasserkühlung sorgte für das Leck. Ob das Schiff wieder in den Ammersee gesetzt wird, ist derzeit noch völlig unklar.

Die gesunkene „Sir Shackleton“ ist am Sonntag vor St. Alban geborgen worden. Bild: Thorsten Jordan

Bereits am Samstag reisten die Einsatzkräfte der Wasserrettung Nußdorf am Attersee in Österreich an, um die Bergung vorzubereiten. Ihnen wurden vorab bereits die mit der Unterwasserdrohne der Kreiswasserwacht Landsberg aufgenommenen Bilder übermittelt, erklärt Thomas Forstner von der Wasserwacht Dießen. Dabei seien keine Schäden am Rumpf des Schiffs zu erkennen gewesen. Die Hilfe aus Österreich wurde angefordert, weil die Taucher dort gut aufeinander eingespielt sind und weil am Ammersee nicht ausreichend Material vorhanden war, um das große Schiff zu bergen, so Frank Böhm von der Kreiswasserwacht Landsberg. Ihnen standen die Kollegen von der Wasserwacht Dießen zur Seite. In deren Wachhütte in St. Alban befand sich die Einsatzzentrale.

Außerdem war die Feuerwehr Dießen am Einsatz beteiligt. Sie hatte gleich nach Bekanntwerden des Vorfalls Anfang vergangener Woche ausgetretene Betriebsstoffe mit Ölsperren zurückgehalten und nach der Bergung des Schiffs das Wasser mit zwei großen Pumpen aus dem Schiffsbauch gepumpt, sodass die „Sir Shackleton“ in den Abendstunden in die Werft nach Utting geschleppt werden konnte.

Am Samstag wurden von den Tauchern erste Gurte zur Befestigung der Hebekissen am Schiffsrumpf befestigt und schwere Gegenstände wie eine 350 Kilogramm schwere Ballastkette, Großbaum und Großsegel von der auf Grund liegenden „Sir Shackleton“ entfernt, um diese tags darauf gefahrlos bergen zu können.

Das Boot wird mit speziellen Luftkissen gehoben

Der Sonntag begann für die rund 30 Einsatzkräfte um 9 Uhr mit einer Einsatzbesprechung. Anschließend wurden weitere Gurte angelegt und erste Sicherungsballons am Schiff mit Sauerstoff gefüllt. Als das Schiff bei diesem ersten Anblasen bereits aus dem Schlick gelöst wurde und leicht in Schräglage geriet, wurde deutlich, dass die Rettungsaktion gelingen würde – und dass die Luft äußerst vorsichtig in die Hebekissen gepresst werden muss. Auf den Sachverstand der österreichischen Taucher war Verlass. 35 Boote und Schiffe haben sie 2018 nach einem Unwetter an einem langen Wochenende aus dem Attersee geborgen. Im vergangenen Jahr waren es 19. Um 15 Uhr, nach einem kräftigen Regenschauer, begann die eigentliche Bergung des Segelschiffs aus acht Metern Tiefe. Nachdem eine Woche lang nur die beiden Masten aus dem Wasser geragt hatten, bekam das zehn Tonnen schwere Schiff langsam Auftrieb.

Dabei wurden die Positionen und Luftmassen in den 500- bis 2000-Liter-Luftkissen stets variiert, um das Schiff in der Waage zu halten und um Schäden zu vermeiden. Nach einer Stunde trat die Oberseite des Schiffs zutage. Die Feuerwehr aktivierte die Pumpen und das Wasser aus der Kajüte sprudelte über dicke Schläuche in den See. Um 16.15 Uhr ertönte die Schiffsglocke und kurz darauf – ein emotionaler Moment – hissten Klaus Gattinger und Christian Seelos, die Eigner des Schiffs, die „Sir-Shackleton“-Flagge.

Dann gibt es einen emotionalen Moment an Bord des Holzschiffes

Das elf Meter lange Schiff wird nun in der Werft gereinigt, vom Lack befreit und kontrolliert getrocknet. Ob es wieder in den Ammersee zurückgebracht kann, ist noch völlig unklar. Wenn man weiß, welchen finanziellen Aufwand die Reparatur bedeutet und ob die Versicherung für den Schaden aufkommt, wollen die Eigner entscheiden, wie es weitergeht. Klaus Gattinger ist glücklich, dass sich bei der Bergung niemand verletzt hat. Dass der Gutachter bestätigt, dass die Eigner nichts falsch gemacht haben, freue ihn natürlich. Denn der Bruch an der Seewasserkühlung sei durch eine Lackierung nicht zu sehen gewesen. Das Schiff wird jedes Jahr im Frühjahr in der Werft auf Schwachstellen hin überprüft, bestätigt Gattinger. Zudem werfen die Eigner selbst ein großes Augenmerk auf die Sicherheit des Schiffs, da auf dem Seminar- und Eventschiff häufig Gäste transportiert werden.

