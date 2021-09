Junger Mann bei Party in Burggen mit Flasche verletzt

Bei Burggen feiern rund 80 Gäste in einer Hütte eine Party. Ein Unbekannter wirft eine Flasche und verletzt einen jungen Mann schwer.

Am Samstag gegen 4.15 Uhr ist es in einer Hütte in der Dessau bei Burggen im Landkreis Weilheim-Schongau während einer privaten Party mit rund 80 Gästen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Nach Angaben der Polizei warf ein unbekannter Partygast durch eine Fensterscheibe eine Bierflasche in die Hütte. Ein Partygast wurde von der Flasche knapp verfehlt, ein 22-jähriger Peitinger jedoch am Kinn getroffen. Die Unterlippe des jungen Mannes wurde durch einen Splitter durchtrennt. Der Peitinger wurde mit dem Hubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen.

Von dem Werfer der Flasche ist weiter nichts bekannt, teilt die Schongauer Polizei mit. Sie sucht jetzt Zeugen der Tat. (lt)

