vor 15 Min.

CSU: Bayernheim soll bauen

In Landsberg ist sozialer Wohnraum knapp. Am Wiesengrund wäre Platz. Wie die Christsozialen das Problem dort lösen wollen

Im Landsberger Stadtrat gibt es zwei Lager: Die einen sehen die Stadt in der Pflicht, Wohnungen zu sozial verträglichen Mietpreisen vorzuhalten und zu schaffen. Die anderen setzen darauf, Investoren zu verpflichten, gewisse Anteile von sozial gefördertem Wohnraum zu schaffen – Stichwort sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN). Jetzt hat die CSU-Fraktion beantragt, der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim auch die Baufelder B1 und B2 am Wiesengrund in der Schongauer Straße zur Errichtung sozialgeförderter Wohnungen zum Kauf anzubieten.

In Landsberg gibt es unbestritten einen erheblichen Bedarf an „bezahlbarem“ Wohnraum, heißt es in dem Antrag. Einigkeit bestehe im Stadtrat darüber, dass auch am Wiesengrund solcher Wohnraum entstehen soll. Es sei aber bislang nicht gelungen, in der Sache weiter voranzukommen. Die anhaltende Diskussion über die richtige Form und den angemessenen Umfang der Bebauung habe dazu geführt, dass dort 15000 Quadratmeter baureifes Land seit einigen Jahren brach liegen. Den Einstieg der Stadt in den sozialgeförderten Wohnungsbau lehnt die CSU-Fraktion ab.

Einerseits, so die Begründung der Ablehnung, seien die personellen Kapazitäten der Stadtverwaltung – insbesondere des Bauamts – bei den vielfältigen anstehenden Aufgaben nicht für ein Wohnbauprojekt ausgelegt, das zu einer spürbaren Entlastung auf dem Wohnungsmarkt führen würde. Zum anderen würde das Projekt erhebliche finanzielle Mittel erfordern. Bei vollständiger Ausschöpfung des Baurechts auf den Baufeldern A1 und A2 am Wiesengrund könnten 59 Wohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von 80 Quadratmetern entstehen. Die Herstellungskosten würden sich selbst bei moderaten Baukosten auf rund 17,5 Millionen Euro belaufen, heißt es in dem Antrag. Hinzu käme der entgangene Erlös aus dem Verkauf der Grundstücke.

Nach Meinung der CSU-Fraktion sollte sich die Stadt – anstatt für viele Jahre ihre finanzielle Handlungsfähigkeit einzubüßen – auf ihre Kernaufgaben beschränken. Dazu gehöre die Schaffung von Bauland für die Realisierung sozialgeförderten Wohnraums. Die CSU kann sich vorstellen, die Baufelder B1 und B2 einzubeziehen. Dort könnten nach aktuellem Planungsstand weitere 70 Wohnungen entstehen.

Der Freistaat habe mit der Bayernheim GmbH eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft gegründet, die finanziell und personell in der Lage sei, zügig das bestehende Baurecht zu nutzen. Die Abgabe der Grundstücke sollte zweckgebunden zur Schaffung sozialgeförderten Wohnraums erfolgen. „Ein Grundstücksverkauf an die Bayernheim würde unserer Stadt zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe bescheren und gleichzeitig zur Entspannung des Wohnungsmarktes beitragen“, so das Fazit der CSU-Fraktion im Stadtrat. (wu)

