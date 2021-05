Chef des AELF überraschend gestorben

Günter Biermayer war seit 2017 im Amt

Der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Fürstenfeldbruck, Günter Biermayer, ist überraschend gestorben. Der Amtsleiter wurde 64 Jahre alt.

Biermayer erblickte in Augsburg das Licht der Welt. In Kissing wuchs er auf, dort wohnte er auch. Nach einem Abschluss des Studiums der Forstwissenschaften und dem Forstreferendariat legte er die Große Forstliche Staatsprüfung 1982 als Jahrgangsbester ab. Nach Stationen in der damaligen Oberforstdirektion Augsburg und im Landwirtschaftsministerium wurde Biermayer 1988 in Fürstenfeldbruck zum Stellvertretenden Forstamtsleiter bestellt, um 1991 als Forstamtsleiter nach Zusmarshausen zu wechseln. Ab März 2000 wurde er als Forstpräsident zum Leiter der Forstdirektion Oberbayern, ab Juli 2000 Oberbayern-Schwaben, bestellt. Im Zuge der Forstreform 2005 wechselte Günter Biermayer zurück an das Staatsministerium und leitete das Referat „Forstliche Forschung, Waldpädagogik“, bis er am 1. Juni 2017 Chef des AELF Fürstenfeldbruck wurde, das auch für den Landkreis Landsberg zuständig ist.

Für seine zahlreichen Beiträge in Fachzeitschriften schöpfte Günter Biermayer aus einem umfassenden Wissen zum Waldbau, über die Jagd bis hin zu waldhistorischen Themen. Biermayer war selbst Besitzer eines Waldes, in dem er einen Großteil seiner freien Zeit verbrachte. Außerdem war er Jäger. Am Donnerstag starb Biermayer völlig überraschend. Er sei nicht mehr von der Jagd zurückgekommen, hieß es. Er hinterlässt seine Ehefrau, zwei Töchter und drei Enkelkinder.(ger)