Christl Heintz erzählt: Das steckt hinter dem Landsberger Ruethenfest

Landsberg feiert ab dem kommenden Wochenende wieder Bayerns größtes historisches Kinderfest. Was es mit dem „Ruethenfest“ auf sich hat.

Von Stephanie Millonig

Christl Pfeifer ist eine Landsberger Bürgerstochter, sie stammt aus der Familie Enzer, die ein Lebensmittelgeschäft, eine Drogerie und ein Fotoatelier in der Altstadt führte. 1950 durfte sie eine ganz besondere Bürgerstochter darstellen: Die weiße Dame beim Ruethenfest, dem größten historischen Kinderfest in Bayern. Zwölf Jahre war Christl Pfeifer, die heute Heintz heißt, damals alt. Das Lächeln ist noch ein wenig unsicher auf dem ersten Foto an der Seite von Herzog Ernst alias Josef Drexel.

Das Ruethenfest, das ab dem kommenden Wochenende wieder in Landsberg gefeiert wird, erinnert daran, dass Landsberger Buben und Mädchen mit ihren Lehrern vor die Stadt zogen, Ruten schnitten und es bei ihrer Rückkehr eine Feier gab. Nicht nur die Ruethenmädel und -buben spielen und spielten bei diesem Fest eine Rolle, sondern allerlei reale und fiktive historische Persönlichkeiten. Eine davon ist die weiße Dame, eine Bürgerstochter, die von Herzog Ernst zum Tanz geführt wird. Dies ist kennzeichnend für dieses Kinderfest: Als Darsteller von Geschichte und Geschichten erfüllen es die Landsberger mit Leben und oft ist es Familientradition. „Meine Mutter, die Enzer Bertl, hat schon vor dem Zweiten Weltkrieg mitgespielt“, erzählt die alte Dame.

Christl Pfeifer besitzt eine ganze Schachtel mit Erinnerungen an das Landsberger Ruethenfest

Eine ganze Schachtel mit Ruethenfest-Erinnerungen, vom Fotoalbum bis zu Faltblättern und Zeitungsartikeln, hat sie hervorgeholt. „Ich hatte damals noch lange Haare und die wurden in Locken gelegt“, sinniert sie beim Blick ins Album. Der Name des Landsberger Friseursalons ist noch parat, und wie das Mädchen hieß, das die Zofe darstellte. Wer das Programmheft von 1950 betrachtet, bemerkt, dass sich der Ablauf etwas geändert hat, aber die Kernpunkte Lagerleben, Theaterspiel und als Krönung der Festzug mit heute 1000 Kindern sind geblieben.

Herzog Ernst hatte für die Geschichte Landsbergs eine besondere Bedeutung: Er verlieh der Lechstadt 1429 das heutige Wappen und genehmigte 1419 den Flusszoll. Und bei einem seiner Besuche – er kam gern zur Jagd an den Lech – „folgte er der Einladung der Stadt zu einem Feste, wobei er sich ergötzlich mit den Landsberger ,Frawen und Jungfrawen‘ müde tanzte“, wie es im Programmheft von 1950 heißt.

Heute erinnert sich Christl Heintz gerne an die Feste vor fast 70 Jahren. Bild: Julian Leitenstorfer

Dieses Tanzvergnügen wird beim Ruethenfest auch dargestellt. Christl Heintz erinnert sich noch genau: „Wir sind vom Rathaus zum Podium am Hauptplatz gezogen, da war der Tanz.“ Lampenfieber, vor vielen Menschen mittelalterliche Tänze zu zeigen, hatte das Mädchen damals nicht. „Ich hatte nach dem Krieg Ballettunterricht“, erzählt sie. Dass er tanzen konnte, habe auch Sepp Drexel die Rolle des Herzog Ernst eingebracht: „Er war im Trachtenverein.“ Außerdem sei sie es aus dem damaligen Drogeriegeschäft und Fotoatelier Enzer gewohnt gewesen, mit fremden Menschen umzugehen. Bei einem Ereignis war sie dann doch aufgeregt: Christl Pfeifer durfte 1950 Kronprinz Rupprecht von Bayern einen Blumenstrauß überreichen. Er hatte sich den Festzug angesehen.

Wer aus Landsberg stammt, der bleibt dem Ruethenfest verbunden. Mehrmals spielte das Mädchen noch beim Theater mit: 1953 eine Wirtstochter, 1958 eine weibliche Hauptrolle und später noch einmal eine Marketenderin. Nach der Heirat 1963 standen Familie und das Geschäft im Vordergrund und Christl Heintz nahm nicht mehr aktiv am Ruethenfest teil. Aber zugeschaut wird bis heute von der Wohnung im Vorderanger aus, die einem Logenplatz beim Festumzug gleichkommt. „Ich bin immer ganz ergriffen, wenn die Kirchenglocken und Fanfaren erklingen und ankündigen, dass der Umzug beginnt.“

