Collegium musicum: Eine neue Dirigentin setzt die Tradition fort

Plus Wenn das Collegium musicum heute Abend in Landsberg sein Weihnachtskonzert gibt, steht eine neue Dirigentin am Pult.

Das Weihnachtskonzert des Landsberger Collegium musicum hat eine lange Tradition. Am heutigen Samstag, 28. Dezember, um 20 Uhr wird diese Tradition in der Aula der Freien Waldorfschule fortgeführt. Neu ist die Leitung. Denn das Ensemble hat eine neue Dirigentin.

Mit Dorothea Emmert als Nachfolgerin für den aus Zeitgründen ausgeschiedenen Felix Mathy steht erstmals eine Frau an der Spitze des Orchesters, in dem vor allem Laien spielen, ihr geliebtes Hobby allerdings so intensiv pflegen, dass Konzerte stets von hervorragender Qualität sind.

Die neue Dirigentin spielte früher Violine

Dorothea Emmert war als Schülerin bereits mit ihrem Instrument Violine sehr erfolgreich. Sie gewann Wettbewerbe und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Nach dem Abitur an einem Gymnasium in Ingolstadt hat sie Schulmusik sowie Violine als künstlerisches Hauptfach studiert. Gleichzeitig belegte sie die Fächer Chor- und auch Orchesterleitung. Mittlerweile unterrichtet Emmert am Sophie-Scholl-Gymnasium in München und pflegt gleichzeitig eine rege Orchestertätigkeit in verschiedenen Ensembles im gesamten süddeutschen Raum.

Der Kontakt zum Collegium sei über Katharina Kraus entstanden, erzählt die Musikerin. Kraus hat ebenfalls Violine studiert, ist Kulturförderpreisträgerin des Landkreises Landsberg und unterrichtet an der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg.

Mit der Leitung des Collegium musicum betritt Dorothea Emmert Neuland. Die Aufgabe, ein solches Orchester zu führen, sei reizvoll und spannend, so die 45-Jährige. „Die Musiker bei der Pflege ihres intensiven Hobbys zu unterstützen, empfinde ich als sehr schöne Aufgabe.“ Die Arbeit mit dem Orchester sei bereichernd und liefere für sie viele neue Aspekte. Über das Weihnachtskonzert sagt Dorothea Emmert: Es sei eine schöne Mischung aus bekannten Kompositionen wie dem Farandole aus Bizets l’Arlésienne-Suite und selten gespielten Stücken. Dazu gehöre die Ouvertüre zur Mozart-Oper Idomeneo.

Beim Weihnachtskonzert des Collegium musicum in Landsberg steht Dorothea Emmert als Dirigentin auf dem Pult. Bild: Claudia Buchecker

Das Konzert beginnt mit einer Suite für Trompete und Orchester von Händel. Solist ist Viktor Hanauer, der Trompete in künstlerischer Ausrichtung in Augsburg studiert. Es folgt heitere Musik von Dvorak. Die Besucher hören zwei Walzer für Streichorchester sowie den bekannten Slawischen Tanz Nr. 8 mit der Bezeichnung „Furiant“, was auf ein furioses Musikstück schließen lässt.

Nach der bereits erwähnten Farandole von Bizet erwartet die Zuhörer ein musikalischer Leckerbissen: Der 15-jährige Peer Bohn – er war erst kürzlich bei einem Stiftungskonzert in Kaufering zu hören – spielt seine Violine vorzüglich. Er beweist seine Klasse, die ihm schon mehrfach Höchstpunktzahlen beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ eingebracht hat, als Solist bei „Introduction et Rondo capriccioso“ von Saint-Saëns. Nach der Pause wird es „mozartlich“ – mit der besagten Ouvertüre zu Idomeneo und der Symphonie Nr. 29.