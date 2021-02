vor 17 Min.

Corona: Der Inzidenzwert steigt im Landkreis Landsberg

Bei den Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg gibt es einen Trend. So sehen die aktuellen Statistiken aus.

Von Dominic Wimmer

Leichter Anstieg bei den Corona-Infektionszahlen: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der angibt, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Sonntag gestiegen. Das gaben das Robert-Koch-Institut und das Landratsamt Landsberg bekannt.

Am Freitagmorgen hatte der Inzidenz-Wert mit 29,9 so niedrig wie noch in diesem Jahr gelegen. Für Samstag meldeten die Behörden einen Wert von 34,9 und am Sonntag dann von 37,4. Im Vergleich zum Freitag wurden am Wochenende 15 neue Infektionsfälle registriert. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 2976 mit dem neuartigen Virus infiziert oder wurden positiv im Landkreis Landsberg getestet. Laut Landratsamt gelten 2823 Menschen als genesen.

Leicht angestiegen ist über das Wochenende auch wieder die Anzahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden. Stand Sonntag waren laut Landratsamt 104 Infizierte isoliert (Samstag: 100). Hinzu kamen 199 Kontaktpersonen ersten Grades. Am Samstag waren es noch 195. Kein neuer Zwischenstand wurde bei den Impfungen gegen das Coronavirus vermeldet. Demnach wurden laut Info vom Dienstag im Landkreis 4815 Erstimpfungen durchgeführt und 1827 Zweitimpfungen.

